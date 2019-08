Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gibt in der Bürgerschaft seine Regierungserklärung ab. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Regierungserklärung

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) gibt in der Bürgerschaft seine Regierungserklärung ab.

Der Sozialdemokrat führt seit dem 15. August die rot-grün-rote Landesregierung an.

Ergebnisse zu Druckraum

Das Institut für Public Health und Pflegeforschung der Universität Bremen hat im Auftrag der Senatorin für Gesundheit und Verbraucherschutz die Machbarkeitsstudie zur Umsetzung eines Druckraums in Zusammenhang mit dem Sicherheitskonzept Hauptbahnhof zwischen Januar und Juni dieses Jahres durchgeführt. An diesem Donnerstag werden die Ergebnisse vorgestellt.

Weinsommer startet

Der dritte Weinsommer auf dem Hillmannplatz startet. Bis zum 1. September treffen sich Weinmacher und -genießer.

Kopf des Tages

Der türkische Komponist und Pianist Fazil Say ist dem Bremer Publikum gut bekannt. Er war in den vergangenen Jahren regelmäßig beim Musikfest zu Gast, im Februar gestaltete er zudem das Konzert des Bundespräsidenten. Am Donnerstag ist Say erneut in der Glocke zu erleben: Mit der französischen Mezzosopranistin Marianne Crebassa lädt er zu einem Abend unter dem Motto „Secrets“.

Tipp des Tages

Traditionelle anatolische Melodien und Kompositionen des Saxofonisten Peter Dahm (rechts) präsentieren die Band Sikinti Yok und die Jazzmusiker Uli Beckerhoff (links), Jan-Olaf Rodt und Ralf Stahn. Der Bandname, übersetzt „kein Problem“, ist das Motto der Musiker, denn sie lassen sich den Spaß am gemeinsamen Musizieren nicht verderben. 2018 gab es ein erstes Zusammentreffen mit Bremer Jazzmusikern in Izmir. Am Ende des Auftritts wurden einige Stücke zusammen gespielt. Daraufhin wurde die Idee entwickelt, ein komplettes Konzert gemeinsam zu gestalten. Die Besucher erwartet ein Zusammentreffen geprägt von Spielfreude und gegenseitigem Respekt: Donnerstag, 29. August, um 20 Uhr im Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240.