Parteitag der Linken

Die Linken halten ihren Parteitag ab. Großes Thema ist der Koalitionsvertrag für ein rot-grün-rotes Bündnis. Nach dem Parteitag entscheiden die rund 600 Mitglieder der Linken in Bremen in einem bindenden Mitgliederentscheid über den Vertrag. Das Ergebnis, das bindend ist, soll am 22. Juli feststehen. SPD und Grüne entscheiden am 6. Juli abschließend bei Parteitagen über die Koalition. Es wäre die erste rot-grün-rote Koalition in einem westdeutschen Bundesland.

SPD-Landesvorstand berät

Der SPD-Landesvorstand berät über den Personalvorschlag für den Bürgermeister-Posten. Im Gespräch ist Fraktionschef Andreas Bovenschulte. Der Vorschlag des Landesvorstandes muss vom SPD-Landesparteitag am 6. Juli angenommen werden.

Letzte Aufführung

Im Theater am Goetheplatz ist ab 19.30 Uhr zum letzten Mal die Hochzeitskomödie "Shirin & Leif" zu sehen.

Kopf des Tages

Die Bildhauerin Sabine Emmerich, 1964 in Marburg geboren, ist bekannt für ihre großformatigen Pa­pierplastiken. An diesem Donnerstag präsentiert sie im Gerhard-Marcks-Haus ihr neuestes Werk: die Ausstellung „Ihr langes Haar war aufgelöst“, die sich mit dem Thema Ganzkörperverschleierung auseinandersetzt. Die Schau ist bis zum 11. August zu sehen.

Tipp des Tages

Gleich drei Comedians bietet das Fritz-Theater: Archie Clapp fragt in seinem Programm unter anderem, ob es die Babyklappe auch für Kinder ab sechs Jahren gibt. Seine Antworten sind nicht immer pädagogisch wertvoll, aber dafür sehr lustig. Helene Bockhorst erklärt, wie exhibitionistisch eine Frau sein darf und was Sex und Kartoffelsalat gemeinsam haben. Sie präsentiert Geschichten, die lustig sind – sofern man sie nicht miterleben musste. David Werker versucht, mit dem Capri-Sonnen-Strohhalm grüne Frösche aus der süßen Tüte aufzupusten: Donnerstag, 4. Juli, 20 Uhr im Fritz Theater Bremen, Herdentorsteinweg 39.