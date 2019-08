Eine Woche vor Schulbeginn werden stadtweit 60 Schulwegbanner aufgehängt, die Autofahrer auf die ABC-Schützen aufmerksam machen sollen. (Patrick Pleul/dpa)

Netzwerk für Flüchtlinge

Zum Start des Ausbildungsjahres haben auch viele Flüchtlinge eine Lehrstelle angetreten. Unterstützung bekommen sie dabei unter anderem vom Bremer und Bremerhavener Integrationsnetz. Über die Arbeit des Zusammenschlusses berichten Vertreter etwa vom Deutschen Roten Kreuz, der Handelskammer oder dem Paritätischen.

Warnhinweis für Autofahrer

Ein Fest für den Wein

An diesem Donnerstag startet das Ratskellerfest zwischen Rathaus und der Kirche Unser Lieben Frauen. Bei der Veranstaltung können die Besucher unter anderem ihren Geruchssinn im Aromen-Parkour auf die Probe stellen.

Kopf des Tages

Die deutsche Pop- und Elektropop-Künstlerin Bernadette Hengst hat ihrem Namen einfach noch ein La zugefügt und ihn so zum Künstlernamen gemacht. Einst Mitglied der Band Die Braut haut ins Auge, startete Bernadette La Hengst 2000 ihre Solokarriere. Erst in diesem Jahr veröffentlichte sie ihr neues Album „Wir sind die Vielen“. Am Donnerstag gibt Hengst ab 18.30 Uhr ein Konzert im Gerhard-Marcks-Haus. Der Eintritt beträgt 12 Euro.

Tipp des Tages

„Sehnsucht nach Gemeinschaft – Werke aus dem Künstlerarchiv der Stiftung Kunstfonds“ lautet der Titel einer Ausstellung in der Kulturkirche St. Stephani. „Sehnsucht nach Gemeinschaft“ nannte der Künstler Ludger Gerdes (1954 - 2008) einst eine seiner Zeichnungen. Sie entstand unter dem Eindruck der Wendezeit 1989/90 und wurde 1993 zusammen mit anderen Wortskulpturen unter dem Leitmotiv „Wie macht man wir?“ ausgestellt. Fragen nach dem Vorhandensein von Gemeinschaft stellen sich in vielen Werken des Künstlers: Donnerstag, 8. August, um 19 Uhr in der Kulturkirche St. Stephani.