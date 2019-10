Sport, Gesellschaft, Kultur

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Was an diesem Freitag, 1. November 2019, in Bremen wichtig wird

Marcel Auermann

Vor dem Bundesliga-Heimspiel gegen den SC Freiburg gibt Werders Chef-Trainer Florian Kohfeldt Informationen zum Team und der Vorbereitung. Was sonst noch am Freitag in Bremen wichtig wird.