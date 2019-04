Die Osterwiese mit zahlreichen Fahrgeschäften und Buden, die jährlich Zehntausende Menschen besuchen, startet. (Christina Kuhaupt)

Bundeskongress der Julis

Der Bundeskongress der Jungen Liberalen startet unter anderem mit der Neuwahl des Vorstandes. Zu Gast wird auch die Bundesvorsitzende Ria Schröder sowie Europaspitzenkandidatin Svenja Hahn sein.

Osterwiese beginnt

Das Frühlingsfest mit zahlreichen Fahrgeschäften und Buden, das jährlich Zehntausende Menschen besuchen, startet. Um 21.45 Uhr bringt ein Höhenfeuerwerk den Himmel über der Osterwiese zum Leuchten.

Show und Tanz

Rund 70 Künstler sowie ein etwa 200-köpfiges Tourneeteam bringen im Metropol-Theater die Neuinszenierung des Welterfolges „Afrika, Afrika“ auf die Bühne.

Kopf des Tages

Ralf Siebelt studierte Theaterwissenschaften in Gießen und Moskau und arbeitet seit 1995 als Regisseur. Seitdem hat er mehr als 40 Inszenierungen realisiert, nicht nur in Deutschland, sondern immer wieder auch in Osteuropa, vor allem in Georgien und Russland.

Er ist zudem als Simultanübersetzer aus dem Russischen für Theaterfestivals tätig. Seit 2015 lebt Ralf Siebelt als freischaffender Theaterregisseur in Bremen und richtete unter anderem für das Theater Bremen in der Spielzeit 2015/16 „Die Ermittlung“ von Peter Weiß in der Bürgerschaft ein. “Die Widerspenstige”, die am Freitagabend Premiere feiert, ist seine erste Regiearbeit für die Shakespeare-Company.

Tipp des Tages

Eine Schale Tee ist in Japan mehr als ein Getränk. Es ist vielmehr der Anlass, sich zu treffen und sich nach festgelegten Abläufen auf Ruhe und Natur zu besinnen sowie kunstvolle Keramiken und andere schöne Teegeräte zu betrachten. Bei der Vorführung im Übersee-Museum können die Besucher den eindrucksvollen Abläufen einer Teezeremonie im japanischen Teehaus beiwohnen.

Bei dieser Veranstaltung werden auch japanischer Tee sowie typisch japanisches Gebäck gereicht. Die Veranstaltung findet in Zusammenarbeit mit dem japanischen Tee-Sado-Club statt. Die Teilnahme kostet zwölf, ermäßigt zehn Euro. Anmeldungen unter Telefon 16 03 81 71 oder per E-Mail an ­anmeldung@uebersee-museum.de: Freitag, 12. April, 18.30 bis 19.30 Uhr, Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13.