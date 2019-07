Ein Unterwasserroboter der Hochschule Bremerhaven soll neue Erkenntnisse über den Schiffsrumpf der "Seute Deern" zutage fördern. (Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Prozess wird fortgesetzt

Im Landgericht wird der Prozess gegen einen 36-Jährigen wegen versuchten Totschlags fortgesetzt. Der Mann soll einer 33-jährigen Frau in einem Bus einen Kugelschreiber ins Auge gestoßen haben.

Sicher feiern

Mit mehreren Kontaktpolizisten wird die Polizei Bremen am Abend rund um den Bahnhof unterwegs sein. Sie will für die Feiernden ansprechbar sein und über die Risiken auf der Discomeile aufklären.

Neues zur „Seute Deern“

Ein Unterwasserroboter der Hochschule Bremerhaven soll neue Erkenntnisse über den Schiffsrumpf der „Seute Deern“ zutage fördern. Studierende der Maritimen Technologien erforschen das 100 Jahre alte Schiff mit einem sogenannten Remotely Operated Vehicle und geben an diesem Freitag Einblicke in die Arbeiten.

Kopf des Tages

Wirklich abkömmlich ist er zu Hause nicht. In seinem landwirtschaftlichen Betrieb in Finkenthal bei Rostock steht zurzeit die Ernte an. Dennoch wird Hubertus Paetow an diesem Freitag nach Tarmstedt kommen. Als Präsident der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft wird er anlässlich der Eröffnung der 71. Tarmstedter Ausstellung die Festrede halten und vor rund 800 Menschen über die Zukunftsperspektiven der Landwirtschaft sprechen. Ein paar Stunden hat er mitgebracht, nach Rede und Rundgang über das 18 Hektar große Ausstellungsgelände geht es dann aber zurück nach Mecklenburg-Vorpommern – der Mähdrescher ruft!

Tipp des Tages

Nach zwölf Jahren Pause meldet sich die US-amerikanische Indierock-Band The Essex Green in Originalbesetzung zurück und steht im Gastfeld auf der Bühne. Im Gepäck haben die fünf Musiker ihr neues und viertes Album „Hardly Electronic“. Gegründet 1998 in Brooklyn, besteht die neo-psychedelische Band aus Jeff Baron, Sasha Bell und Chris Ziter, die auch die Songs schreiben. Bei Live-Auftritten wird die Band von Lowell Thompson und Jeremy Frederick unterstützt. The Essex Green ist spezialisiert auf eine Mischung harmonischer Popmusik, inspiriert vom Pop und Folk der 1960er/1970er-Jahre in der Tradition von The Left Banke und Fairport Convention: Freitag, 12. Juli, 20.30 Uhr, Lokal Gastfeld, Gastfeldstraße 67.