Bremens neuer Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) verabschiedet die aus dem Senat ausgeschiedenen Mitglieder. (Carmen Jaspersen /dpa)

Abschied aus dem Senat

Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) verabschiedet an diesem Freitag die aus dem Senat ausgeschiedenen Mitglieder. Bei einem Empfang im Rathaus kommen die ehemaligen Funktionsträger zusammen.

Uraufführung

Im Kleinen Haus des Theaters Bremen wird die Komödie „Attentat oder frische Blumen für Carl Ludwig“ uraufgeführt.

Bühnenpremiere

Im Schnürschuhtheater feiert der „Trafikant“ nach dem Roman von Robert Seethaler seine Premiere.

Kopf des Tages: Martin Grubinger

Er gibt Konzerte auf der ganzen Welt, spielte schon in der New Yorker Carnegie Hall und dem Palais des Beaux-Arts in Brüssel – nun ist der österreichische Starschlagzeuger und Multi-Perkussionist Martin Grubinger wieder einmal in Bremen zu Gast. Im Rahmen des Musikfestes liefert sich Grubinger am Freitag mit dem Pianisten und Komponisten Fazil Say und der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen einen „Musikalischen Schlagabtausch“ auf der Bühne der Glocke.

Tipp des Tages: Dürrenmatts „Physiker“ als virtuoses Figurentheater

Das Bremer Figurentheater „Mensch, Puppe!“ zeigt den Drama-Klassiker „Die Physiker“ von Friedrich Dürrenmatt in einer beeindruckenden Inszenierung, bei der insbesondere das virtuose Spiel mit verschiedenen darstellerischen Ebenen überzeugt. In der Tragikomödidie sitzen Einstein, Newton und ihr unbekannter Kollege Möbius gemeinsam in einer Irrenanstalt ein. Alle drei ermorden nacheinander ihre Krankenschwestern.

Möbius hat die Weltformel gefunden, und fiele diese in die falschen Hände, bedeutete dies das Ende der Menschheit. Es spielen Jeanette Luft und Leo Mosler unter der Regie von Rainer Schicktanz. Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt 12,50 Euro.

Freitag, 13. September, 20 Uhr, Figurentheater „Mensch, Puppe!“, Schildstraße 21