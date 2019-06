Künstlergruppen aus 18 Ländern sind in diesem Jahr beim 25. Internationalen Festival der Straßenkünste namens "La Strada" in Bremen dabei. (Frank Thomas Koch)

Mahnwache des Taxigewerbes

Mit einer Mahnwache am Marktplatz macht der Bundesverband Taxi und Mietwagen e.V. auf die Bedrohung des Taxigewerbes aufmerksam. Ab 10.30 Uhr wird Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) zu den Demonstranten sprechen.

Leben mit Einschränkungen

Die Reha-Messe Irma informiert von diesem Freitag bis Sonntag in den Hallen 6 und 7 der Messe Bremen über das Leben mit Einschränkungen und mögliche Hilfsmittel. Geöffnet ist am Freitag und Sonnabend von 10 bis 18 Uhr, am Sonntag von 10 bis 16 Uhr.

Künstler aus 18 Ländern

Künstlergruppen aus 18 Ländern sind in diesem Jahr beim 25. Internationalen Festival der Straßenkünste namens „La Strada“ in Bremen dabei.

Kopf des Tages

Der Künstler Mattia Denisse wurde 1967 in Frankreich geboren und lebt in Lissabon. Auf Reisen, unter anderem in das brasilianische Amazonasgebiet, schuf er Zeichnungen, die an die eines Feldforschers erinnern, sich aber auch an Mythen bedienen und in fantastische Bildwelten abschweifen. Am Freitagabend eröffnet in der GAK mit „Stativ. Der Affe Anthropologe vs. Die Eidechse Alkoholiker" Denisses erste Werkschau in Deutschland.

Tipp des Tages

Lateinamerikanische Lebensfreude in der Musik ist beim Geburtstagskonzert des „Cor em Canto“ zu erleben. Der deutsch-brasilianische Chor ist vor zehn Jahren in Bremen entstanden, die Liebe zu Brasilien verbindet die Mitglieder. Im Geburtstagsjahr hat sich der „Cor em Canto“ mit der Band „Miss Groovanova“ zusammengetan, die sich ebenfalls der brasilianischen Musik verschrieben hat. Beim Konzert im Lagerhaus sind raffinierte Arrangements, A-cappella-Gesang, Instrumentalsoli, Duette und Quartette angekündigt. Swing und Jazz von „Miss Groovanova“ verbinden sich mit den Klangfarben, Harmonien und Rhythmen von „Cor em Canto“. Der Eintritt an der Abendkasse kostet 16 Euro, ermäßigt 14 Euro: Freitag, 14. Juni, 20 Uhr, Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19.