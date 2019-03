Der jüngste Bachelor aus der Datingshow kommt in die Hansestadt. Zusammen mit seiner Auserwählten, der Bremerin Jennifer Lange, wird Andrej Mangold an diesem Freitag im Einkaufszentrum Waterfront zu Besuch sein. (Arya Shirazi)

Klimastreiks von Schülern

In 90 Ländern weltweit und 200 deutschen Städten streiken Schülerinnen und Schüler für mehr Klimaschutz, davon 24 in Niedersachsen und Bremen.

Werder gegen Leverkusen

Werder-Geschäftsführer Frank Baumann, Trainer Florian Kohfeldt und Spieler Theodor Gebre Selassie geben Einblicke in den Zustand der Mannschaft vor dem Spiel bei Bayer Leverkusen am 17. März.

Besuch beim DLR

Senator Martin Günthner (SPD) besucht das DLR-Institut für den Schutz maritimer Infrastruktur in Bremerhaven.

Kopf des Tages

Der jüngste Bachelor aus der Datingshow kommt in die Hansestadt. Zusammen mit seiner Auserwählten, der Bremerin Jennifer Lange, wird Andrej Mangold an diesem Freitag im Einkaufszentrum Waterfront zu Besuch sein. Ab 15 Uhr schreiben beide Autogramme und stehen für Selfies mit ihren Fans zur Verfügung. Der 32-Jährige war Profi-Basketballspieler, spielte unter anderem beim Oldenburger TB und in der deutschen Nationalmannschaft (fünf A-Länderspiele). In der neunten Staffel der TV-Sendung „Der Bachelor“ hatte Mangold die Wahl zwischen 22 Kandidatinnen und übergab im Finale der 25-jährigen Zumba-Trainerin Jennifer Lange die begehrte letzte Rose.

Tipp des Tages

Ausgeklügelte Indie-Rock-Kompositionen sind angesagt, wenn Abay in der Lila Eule die Bühne entert. Abay ist mittlerweile mehr als der Sänger und Songwriter Aydo Abay. Der in Waldbröl aufgewachsene Musiker, Jahrgang 1973, wurde als Gründungsmitglied und Frontmann von Blackmail bekannt. Ende 2008 trennte sich die Band von Abay, der später mit seiner eigenen Band Ken aufhorchen ließ. Bereits seit 2012 spielen Aydo Abay (Gesang) und Jonas Pfetzing (Gitarre) zusammen, Schlagzeuger Johannes Juschzak und Dennis Enyan am Bass machen jetzt das Quartett von Abay komplett. In der Lila Eule werden die vier Musiker sicher Songs ihres aktuellen Albums (2018) „Love and Distortion“ spielen: Freitag, 15. März, 19 Uhr, Lila Eule, Bernhardstraße 10