Tierinventur

Alle Tiere im Klimahaus in Bremerhaven werden gezählt, gewogen, gemessen und begutachtet.

Festival Maritim

Das Internationale Festival Maritim in Bremen-Vegesack stellt unter dem Motto „Rock'n'Roll vom Meer“ einen ganzen Stadtteil auf den Kopf.

Folgen der Grundsteuerreform

Die Wohnungswirtschaft Bremen/Niedersachsen gibt Auskunft zur Grundsteuerreform.

Kopf des Tages

Die gebürtige Karlsruherin Christina Lux begann ihre künstlerlische Laufbahn 1983 als Sängerin einer Rockband, reiste durch die Welt des Jazz, landete dann in der multikulturellen A Cappella-Band Vocaleros. 1996 begann sie, eigene Songs zu schreiben, das erste Album folgte 1998. Ihr Album „Leise Bilder“, das vor einem Jahr erschien, wurde mit einem Preis der Deutschen Schallplattenkritik ausgezeichnet. Mittlerweile lebt Christina Lux in Köln, arbeitet regelmäßig mit anderen Künstlern wie Edo Zanki, Laith al Deen oder Stoppok zusammen. Am Freitagabend tritt sie gemeinsam mit Oliver George an Schlagzeug, Gitarre und Co-Gesang um 19 Uhr im Haus am Walde auf.

Tipp des Tages

Klassiker der deutschen Hitparade, auf italienisch interpretiert – das ist die Idee des Albums „La vita è bella“ von Giovanni Zarrella. Darauf hat er zahlreiche Charthits wie „Ohne dich“ der Band Münchener Freiheit in seiner Muttersprache italienisch neu eingespielt. Wie das klingt, zeigt er im Weserpark bei der Friday Action zu Besuch im Weserpark. Bei seinem Auftritt im Lichthof können Besucher nicht nur eine Kostprobe des Albums hören, sondern im Anschluss auch ein Autogramm des deutsch-italienischen Moderators und Musikers ergattern: Freitag, 2. August, 16 Uhr, Weserpark, Hans-Bredow-Straße 19.