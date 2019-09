Das Forschungsschiff "Polarstern" startet vom norwegischen Tromsø in die Arktis. (Stephan Schoen/Alfred-Wegener-Institut, AWI/dpa)

„Polarstern“ startet

Das Forschungsschiff „Polarstern“ startet vom norwegischen Tromsø in die Arktis. Die Forscher lassen sich mit dem Schiff im Packeis einfrieren. Die Mosaic-Expedition soll rund ein Jahr dauern. Versorgt von weiteren Eisbrechern und Flugzeugen werden insgesamt 600 Menschen aus 17 Ländern an der Expedition teilnehmen. Erst im Oktober 2020 wird die „Polarstern“ dann wieder in ihrem Heimathafen Bremerhaven zurückerwartet.

Prozess wird fortgesetzt

Am Landgericht geht der Betrugsprozess gegen vier Männer, die sich insgesamt 14 Mal erfolgreich als Polizisten ausgegeben haben sollen, weiter.

Steuerhinterziehung

Die Hauptverhandlung wegen schwerer Steuerhinterziehung gegen drei Männer wird am Landgericht fortgesetzt. Die drei Angeklagten sollen zwischen 2008 und 2011 im europaweiten Handel mit Metallschrott und Kupferkathoden Umsatzsteuern hinterzogen haben. Es geht um rund 19 Millionen Euro.

Kopf des Tages

„Eine vergleichbare Expedition“, hatte Markus Rex im Juli gesagt, „hat es noch nie gegeben.“ Rex spricht von Mosaic, der an diesem Freitag beginnenden Forschungsreise in den hohen Norden. Ein Jahr wird der Eisbrecher „Polarstern“ im Packeis durch die Arktis driften. Das Ziel: Den Klimawandel besser zu verstehen. Rex leitet die Expedition, erst im Herbst 2020 wird er an seinen Schreibtisch in Potsdam zurückkehren. Dort ist Rex Atmosphärenphysiker am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung.

Tipp des Tages

Das kleine, aber feine Theater Metronom aus Visselhövede präsentiert seine Inszenierung des Filmdramas „Emmas Glück“ von Claudia Schreiber, Regie führt Andreas Goehrt. Emma (Karin Schroeder) lebt allein auf einem Bauernhof. Hier landet unbeabsichtigt der todkranke Max, der einen Ferrari und viel Geld geklaut hat und nach Mexiko will. Bevor Max erkennt, dass er am schönsten Ort der Welt angekommen ist, muss er lernen, mit Dreck und Tieren umzugehen und vor allem mit der urwüchsigen Emma. Der Eintritt kostet 17, ermäßigt zehn Euro: Freitag, 20. September, 20 Uhr, Schaulust, Im Güterbahnhof, Tor 48, Beim Handelsmuseum 9.