Vorstellung des Programms

Im Kriminaltheater treffen sich die Landesmitglieder der Bremer Grünen zur Vorstellung des Wahlprogramms. Als Gastrednerin ist die bayrische Fraktionsvorsitzende Katharina Schulze eingeladen. Die Grünen-Spitzenkandidatin Maike Schaefer beantwortet Klimaschutz-Vorschläge.

Bootstaufe

In Bremerhaven wird die „Bremen“ getauft. Das 24 Meter lange Zollboot soll künftig auf der Außenweser und in der Nordsee eingesetzt werden.

Feier zum Hundertsten

Sie ist 30, er 70, zusammen sind sie 100: Laura und Jörg Wontorra feiern heute Abend diesen Jubeltag mit 250 geladenen Gästen aus Medien, Sport und Unterhaltung in der Überseestadt.

Kopf des Tages

Am Christopher Street Day (CSD) zieht eine bunte Parade für die Rechte von Schwulen, Lesben, Bisexuellen und Transgendern durch die Stadt. Organisiert wird sie von Robert Martin Dadanski aus dem Vorstand des CSD-Vereins. An diesem Freitag gibt es für ihn Grund zu feiern: die LGBTIQ*-Städtepartnerschaft zwischen Bremen und Danzig in der Bürgerschaft.

Tipp des Tages

„Use-less“ lautet der Titel der Sonderausstellung „gegen Verschwendung und hässliche Kleidung“, die am Freitag, 22. März, 19 Uhr, eröffnet wird. In der interaktiven Ausstellung unter der Schirmherrschaft der britischen Modedesignerin Vivienne Westwood lässt sich die Entstehung ressourcenschonend hergestellter Mode erleben.

Im Mittelpunkt stehen Entwürfe von Modedesign-Studierenden der Hochschule Hannover. Die Besucher können modische Experimente durchführen. Die Ausstellung läuft noch bis zum 20. Oktober: Freitag, 22. März, 19 Uhr, Hafenmuseum Speicher XI, Am Speicher XI 1