Sondierungsgespräche

Zu Sondierungsgesprächen nach den Bürgerschaftswahlen treffen sich CDU und FDP, Grüne und Linke, FDP und Grüne sowie SPD und Linke.

Landeswahlleiter informiert

Der Landeswahlleiter gibt bei einer Landespressekonferenz um 11 Uhr Auskunft zur Bürgerschaftswahl.

Bürgerbüro geschlossen

Das Bürgerbüro im Amt für Straßen und Verkehr bleibt an diesem Freitag geschlossen. Es besteht aber die Möglichkeit, Anträge übers Internet (www.asv.bremen.de) zu stellen.

Kopf des Tages

Vor zwei Wochen ist der Mann 73 geworden, der die Rockerrente zur Freude seiner Fans wacker weiter aufschiebt: Udo Lindenberg, an diesem Freitag und Sonnabend zu Gast in der Bremer ÖVB-Arena, hat gleich zwei Neuerscheinungen im Gepäck: ein weiteres MTV-unplugged-Album, das wiederum den Untertitel „Live vom Atlantik“ trägt, sowie eine Retro­-Box mit dem Titel „Das Vermächtnis der Nachtigall". So häufig ist der abwechselnd kosmisch und komisch anmutende Künstler während seiner 47-jährigen Bühnenlaufbahn von Kalamitäten, Krisen und Katastrophen gebeutelt worden, dass ihm zum Tourauftakt in Bremen ein triumphaler Empfang sicher sein dürfte.

Tipp des Tages

Das Neue Kammerorchester Bremen lässt Beethovens „Tripelkonzert“ (Konzert für Klavier, Violine, Violoncello und Orchester) sowie Tschaikowskys Sinfonie Nr. 5 erklingen. Die Solisten sind Liga Skride (Klavier), Lucja Madziar (Violine) und Johannes Krebs (Violoncello). Liga Skride stammt aus Lettland und begann im Alter von drei Jahren mit dem Klavierspiel. Seit 2001 ist sie als Pianistin/Korrepetitorin an der HfK Bremen angestellt. Lucja Madziar (Foto) wurde in Polen geboren und ist seit 2010 die 1. alternierende Konzertmeisterin an der Staatsoper Hannover. Johannes Krebs ist einer der meistbeachteten und facettenreichsten Musiker seiner Generation. Seit 2006 ist er 1. Solocellist der Bremer Philharmoniker: Sonntag, 2. Juni, um 18 Uhr im Festsaal der Freien Waldorfschule, Touler Straße 3