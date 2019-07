Am Landgericht werden zwei interessante Prozesse fortgesetzt. (Frank Thomas Koch)

Prozess wegen Geiselnahme

Am Landgericht wird ein Prozess wegen gemeinschaftlicher Geiselnahme fortgesetzt. Den fünf Angeklagten wird vorgeworfen, das Opfer gegen dessen Willen festgehalten und wiederholt körperlich misshandelt zu haben.

Gewerbsmäßiger Betrug

Am Landgericht wird ein Prozess wegen gewerbsmäßigen Betruges fortgesetzt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, über ein Internetportal hochwertige Pkw zum Verkauf angeboten zu haben, ohne im Besitz derselben zu sein. Der Angeklagte soll die überwiesenen Gelder für den Kauf abgehoben beziehungsweise weiterüberwiesen haben.

Letzte Aufführung

Das Theater am Goetheplatz zeigt um 19.30 Uhr zum letzten Mal „Auferstehung“ nach einer Insznierung von Armin Petras.

Kopf des Tages

Nona Inescu wurde 1991 in Bukarest geboren und studierte in London, Antwerpen und ihrer Heimatstadt. Das Künstlerhaus Bremen zeigt ab Freitag unter dem Titel „Corporealle“ die erste Einzelausstellung der jungen rumänischen Künstlerin in einer Galerie. Präsentiert werden außer Fotografie auch Skulpturen, Videos und installative Elemente.

Tipp des Tages

Die Band The Cat Empire aus dem australischen Melbourne setzt auf Weltmusik und verknüpft Elemente von Reggae, Ska, Jazz, Funk, Hip-Hop, Rock und Latin zu einer spannungsreichen Mischung. In der Stammbesetzung spielen sechs Musiker. Mit bereits drei erfolgreichen Alben, einigen EPs und Live-Mitschnitten sowie Auftritten rund um die Welt, unter anderem bei Rock am Ring, gehören sie zu den erfolgreichsten Bands Australiens. 1999 begannen Oliver McGill, Felix Riebl und Ryan Monro mit kleineren Auftritten in Melbourne.

Anfangs nur mit Keyboard, Kontrabass, Perkussion und Gesang besetzt, kamen 2001 Harry James Angus an der Trompete, Will Hull-Brown am Schlagzeug und Jamshid „Jumps“ Khadiwala als DJ dazu: Freitag, 5. Juli, 20 Uhr, Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51.