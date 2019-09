Die Sea-Watch-Seenotretterin Carola Rackete spricht auf dem 55. Bremer Kapitänstag. (Jörg Carstensen/dpa)

Die Sea-Watch-Seenotretterin Carola Rackete spricht auf dem 55. Bremer Kapitänstag. Die 31-Jährige hält vor den rund 360 geladenen Gästen die sogenannte Kapitänsrede, wie die Organisatoren mitteilten. Ehrengast der Traditionsveranstaltung ist Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher. Mit der „Sea Watch 3“ und Dutzenden Flüchtlingen an Bord war die aus der Nähe von Celle stammende Rackete Ende Juni unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa eingelaufen. Gegen die Aktivistin wird in Italien wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung ermittelt. Sie selbst beschuldigt Ex-Innenminister Matteo Salvini in einer Verleumdungsklage, Menschen in sozialen Medien zum Hass anzustacheln.

Gottesdienst zum Klimawandel

Der Klimawandel beschäftigt die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in Bremen. Unter dem Motto „Ihr seid das Salz der Erde“ lädt die ACK für 19.15 Uhr zu einem ökumenischen Gottesdienst ein.

Infos zur Ausbildung

Jugendliche können sich im Weserstadion zwischen 9 und 15 Uhr bei der Messe Job4u über 200 verschiedene Ausbildungsberufe und 100 Studienmöglichkeiten informieren.

Kopf des Tages

Adam Szymczyk ist ein polnischer Kunstkritiker und Kurator. Im Jahr 2017 war er Künstlerischer Leiter der Documenta 14 in Athen und Kassel. Von 2004 bis 2014 war er Direktor der Kunsthalle Basel. Außerdem kuratierte er im Jahr 2008 mit Elena Filipovic die 5. Berlin Biennale für zeitgenössische Kunst. Er ist Gastdozent an der Akademie der bildenden Künste in Wien sowie an der Hochschule für Gestaltung und Buchkunst in Leipzig, Deutschland. Am Freitag ist Szymczyk zu Gast bei der Eröffnung der neuen Ausstellung „Can Carry No Weight“ in der Gesellschaft für Aktuelle Kunst (GAK).

Tipp des Tages

Mit einem „Golden Fest“ feiern der Buch- und Plattenladen Golden Shop und der Verlag Golden Press Geburtstag, beim Shop ist es der zwölfte, beim Verlag der zweite. Beim „Golden Fest“ stellt Jens Genehr seinen Debüt-Comic „Valentin“ vor. Basierend auf historischen Aufnahmen sowie Tagebuchaufzeichnungen erzählt Genehr die Geschichte vom Bau des U-Boot-Bunkers Valentin zur NS-Zeit in Bremen-Farge – dabei starben damals mehr als 1000 Zwangsarbeiter. Außerdem stehen das Experimental-Duo Pony und Peter und die Psych-Improv-Band Dire Wolves (Foto) aus San Francisco auf der Bühne. DJ Rimini legt Italo-Disco-Schallplatten auf: Freitag, 6. September, 21 Uhr, Friese, Friesenstraße 124.