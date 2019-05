Werder nimmt an diesem Freitag Abschied von Werder-II-Trainer Sven Hübscher (2.v.l.). Er verlässt den Verein. (nordphoto / Ewert)

100-Tage-Programm der CDU

Etwas mehr als eine Woche dauert es noch bis zum Wahltag. Die Bremer CDU stellt an diesem Freitag vor, was sie in den ersten 100 Tagen nach der Wahl in einer dann möglichen Regierungsverantwortung erreichen will.

Segelschiff will bilden

Im Europahafen geht an diesem Freitag das historische Segelschiff „Le Marité“ vor Anker. Mit an Bord: die von der EU geförderte Fotoausstellung „Exotic Taste of Europe“, die Eindrücke vom Obst- und Gemüse-Anbau in den Regionen in äußerster Randlage Europas wie Guadeloupe, Madeira und den kanarischen Inseln vermittelt.

Tag gegen Homo- und Transphobie

Der 17. Mai ist der Internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Dieser wird auch in der Hansestadt begangen: Ab 15 Uhr informiert das Rat&Tat-Zentrum für queeres Leben auf dem Goetheplatz, eine Kundgebung gibt es um 17 Uhr.

Kopf des Tages: Sven Hübscher

Für die Bundesliga-Reserve von Werder ist das letzte Heimspiel gegen Holstein Kiel II (19.30 Uhr, Platz 11) auch der Abschied von Sven Hübscher. Im Rampenlicht stand der Trainer selten, er sollte in der Regionalliga Talente an die Bundesliga-Elf heranführen. Mit Josh Sargent ist ihm das gelungen. Trotzdem zieht es Hübscher weiter, er wird Chefcoach von Preußen Münster und steigt somit in die 3. Liga auf.

Tipp des Tages: Schneewittchen und die sieben Zwerge im Theater 11

Das Ensemble des Theater 11 bringt das Märchen „Schneewittchen und die sieben Zwerge“ in einer Fassung für Kinder ab drei Jahren auf die Bühne. Mit dabei sind alle bekannten Helden des Märchen-Klassikers aus der Sammlung der Brüder Grimm: die böse, eitle Stiefmutter, die sieben Zwerge, der Königssohn und natürlich die wunderschöne junge Protagonistin Schneewittchen.

Und selbstverständlich agieren alle in farbenprächtigen Kostümen. Regie führt Kira Petrov, die auch für das Bühnenbild verantwortlich zeichnet. Der Eintritt für die Aufführung kostet 15 Euro, Kinder zahlen acht Euro. Karten sind an der Abendkasse des Theaters erhältlich. Ein weitere Aufführung gibt es am Sonntag, 19. Mai, 13 Uhr. Freitag, 17. Mai, 18 Uhr, Theater 11, Faulenstraße 44-46