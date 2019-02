Leuchtende Masken- und Stelzenfiguren wandeln anlässlich des Lichtertreibens von 18 bis 20 Uhr durch die schmalen Gassen des Milchquartiers. (Frank Thomas Koch)

Werder gegen den VfB

Gegen den VfB Stuttgart erwartet Werder-Coach Florian Kohfeldt um 20.30 Uhr eine Leistungssteigerung seines Teams.

Lichtertreiben

117. Stiftungsfest

Als Vorsitzender des Ostasiatischen Vereins begrüßt Thomas Kriwat beim 117. Stiftungsfest 370 Gäste im Bremer Rathaus.

Kopf des Tages

Die Schauspielerin Franziska Mencz übernahm im Laufe ihrer Karriere bereits diverse Theaterrollen, unter anderem in Innsbruck und Göttingen. In Bremen ist sie zum Beispiel regelmäßig bei der Shakespeare Company und am Bremer Kriminaltheater zu erleben. In Letzterem steht sie ab Freitag in Edgar Wallace' „Die Tür mit den 7 Schlössern“ auf der Bühne. Außerdem spielt sie am Kriminaltheater zurzeit die Hauptrolle im Stück „Miss Terry“. Im Fernsehen war sie zuletzt 2018 in „Die Affäre Borgward“ zu sehen.

Tipp des Tages

Die Bremer Band Voodoo Child um die schwedische Sängerin Mia Guttormsson präsentiert im Meisenfrei neue Songs. Seit mehr als 29 Jahren steht Voodoo Child für funky Soul-Jazz-Blues, für mitreißende Livekonzerte und ausgefeilte Arrangements. Sängerin Mia Guttormsson hat Soulpower in der Stimme und erhebt sich mühelos über den fetten Sound von Gitarre, Hammond-B3-Orgel, Fender-Bass und Schlagzeug.

Jährliche Highlights sind die Konzerte von Voodoo Child im Meisenfrei. Auch diesmal ist wieder Fred Drobnjak dabei. Seit der neuerlichen Zusammenarbeit mit dem Gitarristen klingt die Band frisch und erinnert bei einigen neueren Songs an die Robben-Ford-Band. Karten kosten an der Abendkasse 17 Euro: Freitag, 22. Februar, 21 Uhr, Bluesclub Meisenfrei, Hankenstraße 18a