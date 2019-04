Wegen der stockenden Tarifverhandlungen hat der Marburger Bund bundesweit Ärzte kommunaler Krankenhäuser zum eintägigen Warnstreik aufgerufen. (Jens Wolf/dpa)

Klinik-Ärzte im Warnstreik

Wegen der stockenden Tarifverhandlungen hat der Marburger Bund bundesweit Ärzte kommunaler Krankenhäuser zum eintägigen Warnstreik aufgerufen. Um 10 Uhr machen Mediziner mit einer Aktion am Klinikum Mitte auf ihre Forderungen aufmerksam.

Hartz-IV-Sanktionsstatistik

Die Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht die Hartz-IV-Sanktionsstatik für das Jahr 2018, heruntergebrochen auf Bremen und Niedersachsen.

Kubanisches Tanzmusical

Feurige Tänze zu pulsierenden Rhythmen bietet das kubanische Musical „Soy de Cuba“ ab 20 Uhr im Metropol-Theater.

Kopf des Tages

Die Idee, Lehrer zu werden, hat er früh begraben und stattdessen sein Hobby zum Beruf gemacht: Vom Flohmarkt-Käufer und -Verkäufer brachte es Marco Heuberg zum Mitinhaber der Bremer Comic-Mafia und zum Spezialisten in der Fernsehreihe „Der Trödeltrupp“. Der 49-Jährige ist außerdem einer der führenden Experten in der Bewertung von Reklame-Blechschildern. Wer so etwas zu Hause hat, kann an diesem Mittwoch zwischen 9 und 18 Uhr kostenlos Heubergs Expertise im Kundenzentrum des Pressehauses einholen.

Tipp des Tages

Die Jesus Revolution Crew aus Oslo in Norwegen präsentiert unter dem Titel "Broken & Beautiful“ ein Konzert bei der Kirchengemeinde Worshippers Centre Bremen. Es wendet sich an Jugendliche und junge Erwachsene, die mit Freunden und Familien einen Abend voller Freude und Spiritualität verbringen wollen. Im Konzert geht es um die Geschichten einiger Jugendlicher, die am Tiefpunkt ihres Lebens nach einem Ausweg suchen. Mit modernen Beats, Live-Gesang, professionellem Tanz und einer Lichtshow sollen die Zuschauer in diese packenden Geschichten hineingezogen werden. Die Musik könne Jugendlichen Mut und Stärke geben, sich mit ihrer eigenen Persönlichkeit auseinander zu setzen, heißt es in der Ankündigung: Mittwoch, 10. April, um 19 Uhr im Worshippers Centre Bremen, Christernstrasse 6.