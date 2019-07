Die Nu Metal-Band Limp Bizkit aus den USA kommt nach Bremen. (Paris Visone)

Prozess wird fortgesetzt

Im Landgericht wird der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags fortgesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, an einer Straßenbahnhaltestelle in Bremen im Verlauf eines Streits mehrfach mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Dieser konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Künstlerische Container

Ekkehart Siering (SPD), Staatsrat beim Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen, präsentiert die neu gestalteten Container für die mobilen Einrichtungen für die Hochwasserschutzanlage am Weserstadion.

Werke von Meisterschülern

Zum Studienabschluss in der Freien Kunst präsentieren um 19 Uhr in der Weserburg zehn Meisterschüler der HfK Bremen in Kurzvorträgen ihre künstlerische Praxis.

Kopf des Tages

Was hat die nachhaltige Produktion von Nahrung oder Kleidung mit der Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern zu tun? Zu dieser Frage forscht Ines Weller. Seit 19 Jahren ist sie Professorin an der Universität Bremen. An diesem Mittwoch ist sie im Haus der Wissenschaft zu hören: Um 18 Uhr hält sie den Vortrag „Geschlechtergerecht und/oder nachhaltig?“ im Olbers-Saal.

Tipp des Tages

Die Nu Metal-Band Limp Bizkit aus den USA kommt nach Bremen. Die Band um Frontmann Fred Durst lässt es seit ihrer Gründung 1994 in Jacksonville/Florida auf den Bühnen ordentlich krachen. Massive Gitarrensounds, peitschende Rhythmen und ein Sänger, der gerne und laut ins Mikro schreit und rapt und dazu eine wütende bis aggressive Show liefert, sind das Markenzeichen von Limp Bizkit. Limp Bizkit gehört laut Ankündigung zu den innovativsten Bands ihres Genres und ist mit mehr als 40 Millionen verkauften Tonträgern eine der erfolgreichsten dazu.

Die Musiker haben fünf Studioalben produziert und eine Trennung überstanden. Durst ist nicht nur Musiker, er hat Musikvideos gedreht und bei einem Film Regie geführt: Mittwoch, 10. Juli, um 20 Uhr in Halle 7 auf der Bürgerweide.