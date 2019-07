Politik, Sicherheit, Gesellschaft

Was an diesem Mittwoch, 17. Juli 2019, in Bremen wichtig wird

Marcel Auermann

Die Parade zum Christopher Street Day rollt am 31. August durch Bremen. Wer am Demonstrationszug teilnehmen möchte, kann sich ab sofort anmelden. Was sonst noch wichtig wird.