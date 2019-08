Zwei Prozesse werden an diesem Mittwoch am Bremer Landgericht fortgesetzt. (Friso Gentsch)

Prozesse gehen weiter

Am Bremer Landgericht werden an diesem Mittwoch zwei Prozesse fortgesetzt. Einerseits geht es um einen 36-Jährigen, der einer 33-Jährigen in einem Bus einen Kugelschreiber ins Auge gestoßen haben soll. In einem Betrugsprozess stehen vier Männer vor Gericht, die sich 14 Mal erfolgreich als Polizisten ausgegeben haben sollen.

Feier in der Kaserne

Beim Kasernenfest in der Scharnhorst-Kaserne feiern Vertreter von Feuerwehr, Bundes- und Landespolizei, DRK, Technisches Hilfswerk, ASB, Malteser Hilfsdienst, Johanniter-Unfall-Hilfe und Bundeswehr.

Konferenz der Pfadfinder

Die 10. Europakonferenz der internationalen Pfadfinder-Erwachsenenorganisation (ISGF) wird an diesem Mittwoch im Congress Centrum eröffnet. Die Veranstaltung des Verbandes deutscher Altpfadfindergilden geht bis zum 25. August.

Tipp des Tages: Einblicke in die Kunst der Gegenwart

Eine Einführung in die Welt der Gegenwartskunst verspricht ein Ausstellungsrundgang mit Kurator Ingo Clauß in der Weserburg. Vorgestellt werden Werke aus der aktuellen Ausstellung „So wie wir sind 1.0“. Zu sehen sind mehr als 140 Arbeiten von 80 Künstlern aus unterschiedlichen Kontexten und Zeiten. Es gibt Kunstwerke aus den 1960er-Jahren bis in die Gegenwart über alle Medien hinweg. Dazu gehören die Arbeiten der pakistanisch-deutschen Konzeptkünstlerin Ceal Floyer und des Installationskünstlers Florian Slotawa, deren Werke auf unserem Foto abgebildet sind. Der Rundgang verspricht interessante und anregende Einblicke in die Kunst der Gegenwart. Mittwoch, 21. August, um 18 Uhr in der ­Weserburg, Teerhof 20

Kopf des Tages: Lena Chamamyan

Die syrisch-armenische Sängerin Lena Chamamyan spielt mit den Erwartungen ihrer Hörer, ohne sie je ganz zu erfüllen. Zwischen westlichen und östlichen Harmonien verblassen kulturelle wie geografische Grenzen. Die in Damaskus geborene Musikerin lebt seit 2012 im Pariser Exil und erzählt auf ihrem neuen Album von einer Frau, die ihre Heimat verlassen und ein neues Leben beginnen musste. Anlässlich des syrischen Kulturfestivals Funun ist sie an diesem Mittwoch erstmals in Bremen zu Gast. Das Konzert findet in der Glocke statt und beginnt um 21 Uhr.