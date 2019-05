Wie sieht die Zukunft für die CDU und Carsten Meyer-Heder aus? (MICHAEL KAPPELER/dpa)

Sondierungsgespräche starten

CDU und Grüne führen Sondierungsgespräche. Bei der Bürgerschaftswahl vom Sonntag ist die Union erstmals in Bremen stärkste Kraft geworden vor der SPD. Die Union strebt ein Jamaika-Bündnis an und wird deshalb an diesem Freitag auch mit der FDP sondieren.

Amtliches Endergebnis

Der Bremer Landeswahlleiter plant für diesen Mittwoch die Bekanntgabe des vorläufigen amtlichen Endergebnisses, das sich allerdings auch verzögern kann.

Inklusives Theaterfestival

Am Theater Bremen startet das ­inklusive Theaterfestival „Mittenmang“. An dem Festival nehmen mehr als 200 behinderte und nicht-behinderte Künstler aus acht Ländern teil.

Mehr zum Thema Sondierungen und Parteitage So geht es nach der Bürgerschaftswahl weiter Nach der Wahl ist vor der Sondierung: Bereits am Mittwoch beginnen die ersten Sondierungsgespräche ... mehr »

Kopf des Tages

Für Claus Polansky waren die vergangenen Tage arbeitsreich: Bremerhavens Stadtwahlleiter, im Hauptberuf Magistratsdirektor, ist für die Stimmenauszählung in der Seestadt zuständig. Am Donnerstag stellt er in der Eisarena die Endergebnisse der Wahlen zur Stadtverordnetenversammlung vor.

Tipp des Tages

Die Singersongwriter Carolin No aus ­Süddeutschland sind bei ihrer Tour „Carolin No – 11 Years of November“ zu Gast im Sendesaal. Carolin No: Das ist das Musiker(ehe)paar Carolin Obieglo ­(Gesang) und Andy Obieglo (Keyboards, Gitarre). In elf Jahren hat das Duo elf Alben komponiert und Hunderte von Konzerten im In- und Ausland gegeben. Außerdem ist Carolin No mit Künstlern wie Konstantin Wecker, Axel Prahl, David Knopfler und Reinhard Mey aufgetreten. Ihre Lieder sind laut Ankündigung unglaublich ehrlich, emotional und echt: Mittwoch, 29. Mai, um 20 Uhr im Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45