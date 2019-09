Die Aktion "Mehr Platz fürs Rad" zeigt rund um den Brill, wie es mehr Platz für Radfahrer gibt. (Christina Kuhaupt)

Gedenkstein für NS-Opfer

Die Bremer Bürger-Initiative „IG Gedenkstein für Riga“ hat sich dafür stark gemacht, in Bremens Partnerstadt Riga an die NS-Verbrechen zu erinnern. Die private Initiative hat deshalb einen Gedenkstein finanziert. Bremens Landesrabbiner Natanel Teitelbaum wird diesen Stein weihen, bevor er nach Riga transportiert wird.

Mehr Platz fürs Rad

„Baustellen senden zu oft Negativbotschaften an Menschen zu Fuß oder mit dem Fahrrad“, sagt Tobias Wolf vom Vorstand des ADFC Bremen. Die Aktion „Mehr Platz fürs Rad“ zeigt rund um den Brill, wie es anders geht.

Senatsempfang für Lehrer

354 neue Lehrer erhalten an diesem Mittwoch einen Empfang durch die Bildungssenatorin Claudia Bogedan in der Oberen Rathaushalle.

Kopf des Tages

Martin Schulze will etwas für die Umwelt tun – und hilft deshalb anderen. Der Leiter der Geschäftsstelle „Umwelt Unternehmen“ unterstützt mit dem „Klimafond“, in dem verschiedene Bremer Unternehmen einzahlen, Betriebe beim Klimaschutz. Diese Fördergelder bekommt an diesem Mittwoch die Kita Drachenkinder in der Überseestadt.

Tipp des Tages

Dr. Cleanhead haben definitiv den Blues, und den spielen sie so, wie er eigentlich schon immer gedacht war: Simpel in Melodie und Text, dafür umso zwingender im Groove, und immer wieder auch mit dem Mut zu ehrlichen und mitreißenden Gefühlen, von der verträumten Ballade zum stampfenden Boogie, vom andächtigen Gospel zum rumpelnden Mardi Gras. Zum unverwechselbaren Doctor Cleanhead-Sound trägt dabei nicht unwesentlich bei, dass ein Großteil der Instrumentierung auch bei Stromausfall noch klasse klingt: Zum Einsatz kommen Instrumente wie Harmonika, Cajon und National-Guitar. Das Programm reicht von Robert Johnson über Muddy Waters und Leadbelly bis zu Janis Lyn Joplin: Mittwoch, 4. September, 20 Uhr im Meisenfrei Blues Club, Hankenstraße 18. Eintritt frei.