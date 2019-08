Werke der Bremer Künstlerin Anja Schindler sind unter dem Titel "Naturalia Artistica" noch bis zum 3. November im Übersee-Museum zu sehen. (Kai Myller)

Prozess geht weiter

Am Landgericht wird der Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags fortgesetzt. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, an einer Straßenbahnhaltestelle in Bremen im Verlauf eines Streits mehrfach mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Dieser konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Fortsetzung am Landgericht

Am Landgericht wird der Prozess gegen einen 36-Jährigen wegen versuchten Totschlags fortgesetzt. Der Mann soll einer 33-jährigen Frau in einem Bus brutal einen Kugelschreiber ins Auge gestoßen haben.

Warnstreik bei Jacobs

Beim Kaffeehersteller Jacobs Douwe Egberts soll im Werk in Hemelingen von 5.50 bis 9 Uhr gestreikt werden. Hintergrund ist die laufende Tarifrunde, bei der laut Gewerkschaft NGG die Arbeitgeberseite sich strikt weigerte, ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen.

Kopf des Tages

Sie ist nicht nur Leiterin des Theaters Interaktiwo, sie führt auch als Hein Looper Gäste durch die Stadt: Christine Renken. An diesem Mittwoch startet sie mit der Reihe „Historische Nachbarn“ ein neues Projekt. In Vorträgen stellt sie berühmte Persönlichkeiten Oberneulands vor. Den Auftakt macht ein Porträt Reinhard Hardegens, eines der ältesten Abgeordneten der Bremischen Bürgerschaft und U-Boot-Kommandant im Zweiten Weltkrieg.

Tipp des Tages

Werke der Bremer Künstlerin Anja Schindler sind unter dem Titel „Naturalia Artistica“ noch bis zum 3. November im Übersee-Museum zu sehen. Ihre Kunstobjekte sollen den Besucher im Kabinett Übersee und im Schaumagazin Übermaxx in einen himmelblauen Mikrokosmos führen. Anja Schindler sammelt für ihre Objekte Material, das sie in der Natur findet. Dieses konserviert sie in Gläsern, die sie mit Siegellack verschließt. Die blaue Farbe dominiert ihre Objekte. Ein blauer Frosch ist im Übersee-Museum eine Art Wegweiser: Mittwoch, 7. August, 10 bis 17 Uhr im Übersee-Museum, Bahnhofsplatz 13.