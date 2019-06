Nach zweieinhalb Wochen gehen die Verhandlungen von SPD, Grünen und Linken über ein Regierungsbündnis in Bremen auf die Zielgerade. Der Entwurfstext für den Koalitionsvertrag wurde am Sonntag noch mal redigiert. An diesem Montag soll er vorgestellt werden. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Ergebnisse der Verhandlungen

Die Spitzen von SPD, Grünen und Linken informieren über die Ergebnisse der Koalitionsverhandlungen. Es sollen Details des Koalitionsvertrags für ein rot-grün-rotes Regierungsbündnis vorgestellt werden. Der Entwurf steht am kommenden Donnerstag bei den Linken und am Sonnabend bei der SPD und den Grünen jeweils auf Parteitagen zur Abstimmung.

Prozessauftakt

Am Landgericht startet ein Prozess gegen einen 22-Jährigen wegen versuchten Totschlags. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, an einer Straßenbahnhaltestelle in Bremen im Verlauf eines Streits mehrfach mit einem Messer auf einen anderen Mann eingestochen zu haben. Dieser konnte nur durch eine Notoperation gerettet werden.

Details zu Musikfestival

Im Rathaus werden zum Garten-Kultur-Musikfestival das diesjährige Programm mit den organisatorischen Neuerungen und die neu teilnehmenden Gärten vorgestellt.

Kopf des Tages

Wie umgehen mit Museumsstücken, die aus der Kolonialzeit stammen oder mit ihr in Verbindung stehen? An diesem Montag stellt der Deutsche Museumsbund dazu die neue Fassung ei­nes Leitfadens vor, der sich unter anderem mit einer Aufarbeitung auseinandersetzt, aber auch politische Forderungen stellt. Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes, ist deshalb zu Gast im Übersee-Museum.

Tipp des Tages

Barbara Peacock fotografiert Menschen in ihren Schlafzimmern, dem wohl privatesten Raum einer Wohnung. Die Vielfalt von Menschen, die sie dabei trifft, ist geradezu unglaublich. Es ist die erstmalige Ausstellung dieser Serie in Deutschland. Barbara Peacock hat an der Universität in Boston Bildende Kunst studiert und an der privaten Tufts University Fotografie und Film. „Die Ausstellung ‚American Bedroom’ ist eine kulturelle und an­thropologische Studie von Amerikanern in ihrer privaten Wohnstätte, ihrem Schlafzimmer“, sagt sie. Ihre Fotografien sehen aus, als würde man in das Schlafzimmer hineinspähen und vermitteln einen intimen Einblick in Leben und Träume der Menschen: Montag, 1. Juli, im Gastfeld, Gastfeldstraße 67, geöffnet täglich von 17 bis 2 Uhr.