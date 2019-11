Religion, Wirtschaft, Kultur

Was an diesem Montag, 11. November 2019, in Bremen wichtig wird

Lisa-Maria Röhling

Auch in diesem Jahr ziehen zum Martinstag Kinder und Erwachsene mit Laternen durch Bremen. Außerdem wird der Karneval eingeläutet. Was sonst noch in Bremen wichtig wird, lesen Sie hier.