Das Bild aus dem Jahr 2018 zeigt die Ankunft des Friedenslichtes. (Frank Thomas Koch)

Friedenslicht im Bremer Dom

Das sogenannte Friedenslicht aus Bethlehem findet seinen Weg nach Bremen: Um 18 Uhr wird das Feuer im St.-Petri-Dom bei einer musikalischen Andacht entzündet.

Neuer Trainer für Handballerinnen

Die Werder-Handballerinnen haben einen neuen Trainer: Seit dem 15. Dezember ist der Niederländer und Ex-Leverkusen-Coach Robert Nijdam offiziell im Amt, am Montag wird er im Weserstadion vorgestellt.

Hafenbilanz wird vorgestellt

Wie sich der Umschlag an den Häfen des Landes Bremen entwickelt haben, stellt der Senat an diesem Montag in seiner Hafenbilanz 2019 vor.