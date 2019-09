Das Kochbuch für Kitas wird vorgestellt und soll vor allem Kita-Küchen zugute kommen. (Georg Wendt)

Kochbuch für Kinder

Das sogenannte Bremer Kita-Kochbuch wird an diesem Montag offiziell im Kinder- und Familienzentrum Waller Park vorgestellt. Das gemeinsame Projekt von Kita Bremen, dem Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie sowie dem WESER-KURIER richtet sich an Küchenbetreiber von Kitas und Familien mit Kindern.

Preisverleihung im Schütting

Der diesjährige Medienpreis des Deutschen Roten Kreuzes wird im Haus Schütting übergeben.

Wie sich das Klima entwickelt

Meeresbiologin Antje Boetius (Alfred-Wegener-Institut) beschreibt bei der Diskussionsveranstaltung „Die Klimakrise fordert ihren Preis!“ um 19 Uhr im Alten Fundamt, Auf der Kuhlen 1A, die Folgen der Klimaentwicklung.

Kopf des Tages: Annette Becker

Ausstellungen zu Architektur und Städtebau und damit ein großes Publikum erreichen – dafür begeistert sich Annette Becker, Kuratorin des Deutschen Architekturmuseums in Frankfurt am Main. Sie studierte Kunstgeschichte, Archäologie, Philosophie und Betriebswirtschaftslehre in Mainz, München und Rom. Das Architekturmuseums ist mittlerweile über seine traditionelle Rolle hinausgewachsen und bewährt sich als Diskussionsplattform für unterschiedliche Akteure. Deshalb hat Annette Becker die Ausstellung „Fahr Rad. Die Rückeroberung der Stadt“ kuratiert, die sie an diesem Montag vorstellt und die ab Dienstag im Finanzcentrum Am Brill zu sehen ist.

Tipp des Tages: Die Nacht mit Liedern von Franz Schubert

Konzert Seit vielen Jahren spielen die deutsche Cellistin Anja Lechner und der argentinische Gitarrist Pablo Márquez zusammen, mit ungewöhnlichen Konzertprogrammen und neuem Repertoire für Violoncello und Gitarre. Die gemeinsame Liebe zum Genre Lied und zur Musik von Franz Schubert wies den Weg zum Programm des Abends. Im 19. Jahrhundert herrschte die weit verbreitete Tradition, Lieder mit der Gitarre zu begleiten.

Über dreißig von Franz Schuberts Liedern – einschließlich „Nacht und Träume“ – wurden schon zu Lebzeiten des Komponisten von mehreren Verlagen mit Gitarre veröffentlicht. Herzstück des Programms ist die „Arpeggione Sonate“. In der Zwiesprache mit dem Cello entsteht eine äußerst intime Klangsprache.

Montag, 16. September, 20 Uhr, Sendesaal Bremen, Bürgermeister-Spitta-Allee 45