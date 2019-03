Sänger Johannes Strate von der Band Revolverheld steht am Montagabend auf der ÖVB-Arena. (BRITTA PEDERSEN/dpa)

Besuch aus Südafrika

Für Reverend Stefan Hippler, den früheren Pfarrer der deutschsprachigen katholischen Gemeinde in der Metropole Kapstadt, stehen Gespräche mit Vertretern der Handelskammer auf dem Terminplan. Anschließend besucht er die Zentrale Aufnahmestelle (ZAST) für Flüchtlinge in Vegesack, wo er Mitarbeiter von Refugio und der Caritas trifft.

Für Herzenswünsche

Der Wünschewagen des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) wird am Abend im Rathaus eingeweiht. Es handelt sich um einen speziell ausgestatteten Krankenwagen, der unheilbar kranken Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen in ihrer letzten Lebensphase einen besonderen Herzenswunsch erfüllt.

Sieger werden vorgestellt

Die Sparkasse Bremen präsentiert die Siegerprojekte des zehnten Wettbewerbs „Bremen macht Helden“

Kopf des Tages

Bereits seit 2006 ist Friedrich-Wilhelm Gruhl Geschäftsführer des Jobcenters Bremerhaven – keine leichte Aufgabe angesichts einer Arbeitslosenquote, die immer noch bei 12,5 Prozent liegt. An diesem Montag empfängt Gruhl hohen Besuch in der Behörde. Bundeskanzlerin Angela Merkel schaut in Bremerhaven vorbei und will sich für eine gute Stunde mit den Mitarbeitern des Jobcenters austauschen. Nur gut, wenn die der Kanzlerin genug aus ihrem Arbeitsalltag erzählen können.

Tipp des Tages

Schon 13 Jahre ist es her, dass die deutsche Pop-Rock-Band Revolverheld ihr Debütalbum veröffentlichte – der Beginn einer beeindruckenden Bandkarriere. Seitdem wurden vier Studioalben veröffentlicht, insgesamt hatten sie 15 Singles in den Charts. Den bisher aufregendsten Moment markierte aber wohl das Album "äMTV Unplugged in drei Akten“. Damit schafften Johannes Strate, Kristoffer Hünecke, Niels Kristian Hansen und Jakob Sinn ihre bisher höchste Platzierung in den Albumcharts. Die anschließende Tour riss insgesamt mehr als 230 000 begeisterte Zuschauer mit. Nun kommen sie mit ihrem neuen Album "Zimmer mit Blick" und Special Guests zurück auf die Bühnen der Republik: Montag, 18. März, 20 Uhr, in der ÖVB-Arena, Findorffstraße 101