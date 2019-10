Was an diesem Montag, 21. Oktober 2019, in Bremen wichtig wird

Spiderman und seine anderen Kumpels aus dem Superhelden-Kosmos statten dem Freimarkt zwischen 16 und 19 Uhr einen Besuch ab. (Christina Kuhaupt)

Preis für Nachbarschaftshilfe

Anlässlich der Verleihung des Deutschen Nachbarschaftspreises hat Sozialsenatorin Anja Stahmann (Grüne) die vier Bremer Finalisten zu einem Senatsempfang in den Kaminsaal des Bremer Rathauses eingeladen.

Superhelden zu Gast

Literaturfestival Globale

Das Literaturfestival Globale wird um 19 Uhr im Rathaus eröffnet und bietet bis zum 28. Oktober Lesungen, Workshops und Diskussionen.

Tipp des Tages

Martin Flindt ist ein vielseitiger Gitarrist und Komponist aus Oldenburg. Regelmäßig ist er mit der Band Flindts Tones, dem Duo Florian Poser/Martin Flindt und dem Weltmusiktrio Continuum zu hören. In den vergangenen Jahren hat er für das oldenburgische Staatstheater, die Landesbühne Niedersachsen und die Kulturetage Oldenburg Schauspielmusik, Musicals und Kammerkonzerte gespielt. Weiterhin unterstützt er durch Musik regionale soziale Konzepte, zum Beispiel in Form von Benefizkonzerten. Weitere Gäste sind Sebastian Demydczuk am Schlagzeug und Hans Lass am Bass, beide aus Groningen: Montag, 21. Oktober, 21 Uhr, Bistro Bühne 3, Theaterschiff Bremen, Tiefer 104/Anleger 4, Eintritt frei.