Die Polizei kontrolliert am Knotenpunkt Stern die Verkehrsteilnehmer. Der Stern ist einer der Unfallschwerpunkte in der Innenstadt. (Frank Thomas Koch)

Kontrollen am Stern

Der Stern ist einer der Unfallschwerpunkte in der Innenstadt. Aus diesem Grund wird die Polizei Bremen an diesem Montag die Verkehrsteilnehmer an dem Knotenpunkt kontrollieren. Ziel ist es, die Aufmerksamkeit zu erhöhen.

Videoüberwachung startet

Die Videoüberwachung am Bahnhofsplatz Vegesack startet an diesem Montag. Neun Videokameras werden in Betrieb genommen. Die Installation der Kameras begann bereits im März.

Mahnwache für Medienhaus

Die Bürgerinitiative zum Erhalt des Medienhauses in der Schwachhauser Heerstraße 78 veranstaltet an diesem Montag eine Mahnwache als Protestaktion gegen den Abriss des Hauses und für die Einrichtung eines Kultur- und Kreativzentrums.

Kopf des Tages: Claudio Pizarro

Preise, Titel und Rekorde gehören für Claudio Pizarro fast schon zum Alltag. In der vergangenen Woche erhielt der 40-jährige Werder-Stürmer den Ehrenpreis der Deutschen Fußball Liga (DFL), und es geht munter weiter mit den Ehrungen. Der älteste Torschütze der Bundesliga-Geschichte wird an diesem Montagnachmittag von Vertretern des Bremer Amateurfußballs mit einem Ehrenpreis ausgezeichnet. Für Pizarro dürfte dieser Termin nach der ärgerlichen Niederlage gegen die TSG Hoffenheim eine willkommene Ablenkung sein.

Tipp des Tages: Flucht, Heimkehr und Lebensbetrachtung

Humorvoll-dramatisches aus dem Leben des Frauenhelden, Spions, Diplomaten, Spielers und Schriftstellers Giacomo Casanova wird im Literaturkeller aufgeführt. Schauspieler Benedikt Vermeer greift in dem Stück „Casanova“ auf die Novelle „Casanovas Heimkehr“ von Arthur Schnitzler zurück. Der aus Venedig verbannte Freigeist und politisch Verfolgte Casanova will in seine Heimatstadt zurückkehren. Im Laufe der Vorstellung werden einige der Lebensstationen beschrieben, die der älter werdende und verbitterte Mann durchlaufen hat.

Montag, 26. August, um 20 Uhr im Literaturkeller, Schildstraße 21