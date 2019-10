Die Hans-Böckler-Straße wird zwischen Hansator und der Lloydstraße erneuert und dafür gesperrt. (Frank Thomas Koch)

Bauarbeiten beginnen

An diesem Montag beginnen Bauarbeiten in der Stadt: Die Hans-Böckler-Straße wird zwischen Hansator und der Lloydstraße erneuert und dafür gesperrt. Zudem wird die Auf- und Abfahrt von der Bundesstraße 75 zur Heinrich-Plett-Allee saniert.

Neue Wege in der Drogenpolitik

Der Wohlfahrtsverband Paritätischer Bremen präsentiert an diesem Montag ein Positionspapier über neue Wege in der Drogenpolitik.

Hilfe zum Studienstart

Jeder Studiengang der Uni Bremen bietet ab diesem Montag in der Orientierungswoche Veranstaltungen für neue Studierende an.

Tipp des Tages: Bass-Begeisterung mit Jens Heisterhagen

Jens Heisterhagen studierte zunächst E-Bass an der Hochschule für Künste in Arnheim und danach Musikpädagogik an der HfK Bremen im Hauptfach Kontrabass. Es folgte ein Aufbaustudium an der Fachhochschule Osnabrück. Der mehrfache Preisträger renommierter Auszeichnungen spielte bereits mit Künstlern wie Götz Alsmann, Uli Beckerhoff, Romy Cameron, Ed Kröger und Knut Kiesewetter. Er nahm mehrere CDs auf und absolvierte Fernsehauftritte und Tourneen durch Europa, Afrika und Asien mit Rock- und Jazzbands bis zum klassischen ­Orchester. Weitere Gäste sind Joe Dinkelbach am Klavier und Christian Schönefeldt am Schlagzeug.

Montag, 7. Oktober, 21 Uhr, Theaterschiff Bremen, Bistro Bühne 3, Tiefer 104/Anleger 4. Der Eintritt ist frei.