Plädoyers erwartet

Am Landgericht werden erste Plädoyers im Prozess wegen Totschlags an einem 15-Jährigen erwartet. Die drei Angeklagten sollen einen 15 Jahre alten syrischen Flüchtling in der Silvesternacht 2016/2017 verfolgt und mit Tritten und Schlägen tödlich verletzt haben. Der Jugendliche starb einige Tage später im Krankenhaus. Zwei der Angeklagten haben die türkische, einer die deutsche und armenische Staatsangehörigkeit.

Totale Mondfinsternis

Früh aufstehen lohnt sich: Wer Montagmorgen noch vor Sonnenaufgang aus dem Bett krabbelt, kann den Vollmond rötlich schimmern sehen – wenn das Wetter mitspielt. 3.35 Uhr: Beginn der Halbschattenfinsternis. Der Eintritt des Mondes in den Halbschatten der Erde ist für Laien kaum wahrnehmbar. 4.34 Uhr: Beginn der partiellen Mondfinsternis.

Der Kernschatten der Erde schiebt sich über den Mond. 5.41 Uhr: Beginn der totalen Mondfinsternis. Alle drei Himmelskörper befinden sich auf einer Linie. Der Mond schimmert rötlich. 6.44 Uhr: Ende der totalen Mondfinsternis, Beginn der zweiten partiellen Mondfinsternis. 7.51 Uhr: Ende der partiellen Mondfinsternis. Gegen 8.00 Uhr: Der Mond geht in Deutschland unter.

Empfang der Unifreunde

Der Neujahrsempfang der Unifreunde und der beiden Bremer Universitäten bildet den Auftakt zum aktuellen Wissenschaftsjahr. Die Vertreter der Universität Bremen sowie der Jacobs University kommen um 18 Uhr in der Oberen Rathaushalle zusammen.

Fitnessmode im Alltag

Für alle Freunde der Sofamode gibt es an diesem Montag den „International Sweatpants Day“. Der entstand 2009 aus einer Faschingslaune heraus, ins Leben gerufen von Schulfreunden aus dem österreichischen Graz. Seitdem wird er jedes Jahr begangen, mittlerweile weltweit. Wer mitmachen will, trägt dann Jogginghose im Restaurant oder zur Arbeit.

Kopf des Tages

Das Plenum wählt an diesem Montag die neue Handelskammer-Spitze – und es gilt als sicher, dass Janina Marahrens-Hashagen zur neuen Präses gekürt wird. Noch nie zuvor hatte eine Frau dieses Amt inne. Die Unternehmerin führt den familieneigenen Produktionsbetrieb für Schilder, eine Firma mit 180 Beschäftigten. Janina Marahrens-Hashagen ist die Nachfolgerin von Harald Emighaus, der seit Anfang 2016 Handelskammer-Präses war.

Tipp

Mit der neuen CD im Gepäck und dem neuen Programm „Jukebox Saturday Night“ ist das Glenn Miller Orchestra 2018 und 2019 auf großer Europa-Tour. Unter anderem werden Kompositionen von Peter Tschaikowsky, Cole Porter und George Gershwin dabei sein. Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big-Band-Besetzung. Das Orchestra und die Vocalgroup The Moonlight Serenaders versetzen das Publikum mit Titeln wie „What A Wonderful World“ oder „In The Mood“ zurück in die Zeit der Jukeboxes der 30er- und 40er-Jahre: Dienstag, 22. Januar, 20 Uhr, Die Glocke, Domsheide 4