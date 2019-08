An diesem Sonnabend um 21 Uhr tritt Sänger Michael Schulte auf der Hügelbühne beim Summer-Sounds-Festival in der Neustadt auf. (Felix Hörhager/dpa)

Atlas gegen Werder

Fünftligist Atlas Delmenhorst geht als krasser Außenseiter in die Erstrunden-Partie des DFB-Pokals, die wegen des großen Zuschauerinteresses im Weserstadion ausgetragen wird.

Auf dem Weg in die Arktis

Die „Polarstern“ verlässt Bremerhaven auf dem Weg in die Arktis. Bei der Expedition unter Leitung des Bremerhavener Alfred-Wegener-Instituts soll das Forschungsschiff, festgemacht an einer Eisscholle, mit dem Packeis durch die Zentralarktis driften. Zunächst fährt das Schiff nach Norwegen, dort startet es am 20. September von Tromsø.

Suche nach dem „Supertalent“

RTL startet mit den Aufzeichnungen der Castings von „Das Supertalent“ im Metropoltheater in Bremen. Bis zum 24. August dreht die TV-Crew in der Hansestadt. Dieses Jahr sitzt die Sängerin Sarah Lombardi neben Dieter Bohlen und Bruce Darnell in der Jury.

Kopf des Tages

Mit seinen 29 Jahren kann Singer-Songwriter Michael Schulte bereits auf eine abwechslungsreiche Musik- und Fernsehkarriere blicken. 2012 erreichte er den dritten Platz bei der Castingshow „The Voice of Germany“, noch im selben Jahr veröffentlichte er sein erstes Album. 2018 erreichte Schulte mit dem Titel „You Let Me Walk Alone“ den vierten Platz beim Eurovision Song Contest in Lissabon – sein bislang größter Erfolg. Im selben Jahr heiratete er seine Freundin Katharina, gut zwei Monate später kam Sohn Luis zur Welt. Die junge Familie lebt in Buxtehude. An diesem Sonnabend um 21 Uhr tritt Schulte auf der Hügelbühne beim Summersounds-Festival in der Neustadt auf.

Tipp des Tages

Eine Reise zu den musikalischen Wurzeln Irlands bietet das Konzert der Bremer Folk-Band „Tammie Norrie“ in der Pusta-Stube. Katharina Bramkamp, Martina Brückner, Frank Deckert und Henning Bramkamp haben sich zusammengefunden, um den Celtic-Folk neu zu interpretieren. Mit ihrer Spielfreude sorgen die Musiker nicht nur für gute Stimmung, sondern präsentieren auf der Bühne kultige Pub-Songs, melodische Balladen mit Gänsehautfaktor, irische Songs, die sie mit eigenen Texten versehen, sowie rockige Instrumentalstücke, die in die Beine gehen.

Das Quartett überzeugt vor allem durch seine ungewöhnliche Instrumentation: Denn wo sonst hat man schon einmal ein melodiespielendes Schlagzeug gehört?: Sonnabend, 10. August, 19 Uhr, Pusta-Stube, Oberblockland 5.