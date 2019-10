Zum 52. Mal rollt der Freimarktsumzug durch die Bremer Innenstadt. (Christian Platz)

Landesparteitag der SPD

Bei dem Landesparteitag will die SPD nach Antworten auf die schwere Wahlniederlage vom Mai suchen. Bei der Bürgerschaftswahl verlor die Bremer SPD erstmals die Rolle als stärkste Partei im kleinsten Bundesland. Sie blieb aber durch ein Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Regierung. Der Parteitag berät in Arbeitsgruppen über Defizite wie die mangelnde Verankerung in den Stadtteilen.

Werder gegen Leverkusen

Kommt Werder Bremen in der Tabelle noch einmal oben ran? Für diese Frage könnte das Spiel an diesem Samstag um 18.30 Uhr bei Bayer Leverkusen sehr wichtig werden.

Freimarktsumzug

Zum 52. Mal rollt der Freimarktsumzug durch die Bremer Innenstadt. Um zehn Uhr setzt sich die Karawane in der Neustadt in Bewegung.

Tipp des Tages

Der Comedian, DJ und Autor Ole Lehmann sucht in seinem neuen Solo-Programm „Homofröhlich“ Antworten auf viele Fragen: Warum haben so viele Menschen ihre unbeschwerte Art verloren? Wann sind die Worte „Danke“ und „Bitte“ verschwunden? Warum wird Ole als Homo beschimpft, wenn es doch nur der lateinische Ausdruck von „Mensch“ ist?

Über all das und noch viel mehr philosophiert der Wahlberliner auf seine ganz eigene, unbeschwerte Art. Natürlich wird er auch ausgesuchte Pop-Perlen zum Besten geben. Der Eintritt kostet 23 Euro: Sonntag, 27. Oktober, 19.30 Uhr, Fritz-Theater, Herdentorsteinweg 39