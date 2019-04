Die Hamburger Hip-Hop-Band Neonschwarz stoppt auf ihrer „40° Fieber Tour“ in der Kesselhalle und demonstriert hier, warum sie auf die Bühne gehört. (Robin Hinsch)

Landesparteitag der Linken

Die Linken veranstalten ihren Landesparteitag mit der Rede der Spitzenkandidatin und Fraktionschefin Kristina Vogt.

Ungewöhnliche Räder

Von diesem Sonnabend an bis zum 28. April lassen sich anlässlich der Sonderausstellung „Bike it – vom Laufrad zum Lebensgefühl“ in einem Parcour im Universum ungewöhnliche Fahrräder testen.

Romantik pur

Der Sänger Maximilian Hecker präsentiert ab 20 Uhr im Kito romantische Lieder von seinem neunten Album mit dem Titel „Wretched Love Songs“.

Kopf des Tages

Der Musicaldarsteller Marius Bingel schloss im vergangenen Jahr sein Studium an der Hamburger Stage School mit Auszeichnung ab. Sein professionelles Bühnendebüt gab er im Musical „Ghost“ auf der Bühne des Stage Operettenhauses. Aktuell ist er als Tony Manero im Musical „Saturday Night Fever“ zu sehen, das am Sonnabend im Metropol-Theater gastiert.

Tipp des Tages

Die Hamburger Hip-Hop-Band Neonschwarz stoppt auf ihrer „40° Fieber Tour“ in der Kesselhalle und demonstriert hier, warum sie auf die Bühne gehört. Ganz sicher werden hier auch Stücke aus dem im Vorjahr erschienenen dritten Band-Album „Clash“ zu hören sein. Hip-Hop mit linken Texten in der Tradition von Anarchist Academy – dafür steht Neonschwarz. Dabei werden Elemente aus der Popmusik mit härteren elektronischen Passagen vermixt. Captain Gips wird eher der Hip-Hop-Ecke zugerechnet, Johnny Mauser firmiert als Backpack-Rapper. Dazu gesellt sich die Stimme von Sängerin Marie Curry. Spion Y ist schließlich der DJ und Steuermann. Die Tickets kosten im Vorverkauf 19,20 Euro plus Gebühren: Samstag, 6. April, 20 Uhr, Kulturzentrum Schlachthof, Kesselhalle, Findorffstraße 51.