200 bis 230 Fotobegeisterte machen sich ab 11 Uhr auf einen neunstündigen Marathon durch die Stadt und kommen mit je neun Bildern ins Ziel. (Christina Kuhaupt)

Sonderausstellung startet

Anlässlich seines 50. Todestages am 16. Oktober widmet das Focke-Museum Hans Saebens die Sonderausstellung „Hans Saebens. Bilder für Bremen (1930-1969)“. Seine Fotografien dokumentieren die Veränderungen einer Stadt, die ständig im Wandel ist. Die Ausstellung spannt einen Bogen von den 30er- bis in die 60er-Jahre.

Fünfter Fotomarathon

Kundgebung gegen Bordell

Unter dem Motto „Rotlicht aus“ kommt es um 18 Uhr zu einer Kundgebung vor der ehemaligen Oelkers-Villa in der Duckwitzstraße 69.

Kopf des Tages

Claudia Hartmann wurde 1969 in Delmenhorst geboren und wuchs in Harpstedt und Bassum auf. Nach ihrer Bekleidungsschneiderlehre arbeitete sie zunächst als Musternäherin, dann als Modellmacherin für einen norddeutschen Bekleidungshersteller. Im Herbst 2007 wechselte sie als Kostümassistentin zum Theater Bremen. Seit 2015 ist sie alleinige Leiterin der Kostümabteilung. An diesem Sonnabend lädt das Theater zum Tag der offenen Tür. Aus diesem Anlass gibt es auch einen Kostümfundus-Verkauf, der von Hartmann geleitet wird.

Tipp des Tages

Beim „Fliegende-Funken“-Festival stehen am Sonnabend, 7. September, im Lagerhaus die Brabbel-Truppe und der Astronomy Club auf der Bühne. Bei Brabbel ist der Name Programm – da wird demonstriert, wie aus einem Durcheinander von Informationsströmen der rote Faden zu finden und der inspirierteste Influencer heraus zu hören ist. Im Anschluss präsentiert sich der Astronomy Club. Die Improvisations- und Sketch-Comedy-Gruppe aus New York heizt in englischer Sprache ein.

„It’s in the Stars“ lautet das Motto – und da geht es natürlich um Vorherbestimmung. Der Club leiht sich dazu ein paar Geschichten aus dem Publikum: Sonnabend, 7. September, 20 Uhr (Brabbel), 21.30 Uhr (Astronomy Club), Kulturzentrum Lagerhaus, Schildstraße 12-19.