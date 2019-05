Zum sechsten Mal geht das Dancing-Superstars-Festival in der ÖVB-Arena über die Bühne. (Stefan Strassenburg)

Dancing-Superstars-Festival

Zum sechsten Mal geht das Dancing-Superstars-Festival in der ÖVB-Arena über die Bühne. Als glanzvoller Höhepunkt gilt der Galaball an diesem Sonnabend.

Oldtimer-Tag

Der ADAC Weser-Ems verwandelt ab 11 Uhr die Freiflächen an der Waterfront zu einem großen Outdoor-Oldtimermuseum.

Comic-Messe in der Glocke

Die Comic-Convention ist in Bremen zu Gast. Ab 10 Uhr präsentieren Verlage Neuheiten aus Manga, Graphic Novel und Independent Comics. Unter anderem mit dabei: der Youtuber Chan und der Bremer Zeichner Max Vähling.

Kopf des Tages

Julia Häusermann wurde bereits als 20-Jährige festes Ensemblemitglied des Theater Hora in Zürich. 2012 verlieh ihr Alleinjuror Thomas Thieme den Alfred-Kerr-Darstellerpreis für die beste Nachwuchsschauspielerin des Berliner Theatertreffens. An diesem Sonnabend spielt sie in Bremen: Auf dem inklusiven Theaterfestival „Mittenmang“ ist sie in dem Stück „Das ist Tanz“ zu sehen.

Tipp des Tages

Musikwelten zwischen dem Orient und Okzident vereint das Pinhan-Trio in seinem Programm. Und so präsentieren die Musiker in der Kulturkirche St.-Stephani traditionelle Lieder und Instrumentalstücke aus der armenischen, aserbaidschanischen, griechischen, kurdischen, sefardischen und türkischen Kultur. Das Konzert von der Kulturkirche St.-Stephani ist ein Beitrag zum Bremer Stadtmusikantensommer, frei nach dem Motto „Die Sehnsucht leben, die Märchenhaftigkeit und Fremdartigkeit anderer Welten kennenlernen, in der Ferne die Erfüllung erwarten und Neues kennenlernen“. Karten gibt es für 16 Euro, ermäßigt neun Euro, mit dem Bremen-Pass für fünf Euro. Weitere Informationen unter www.kulturkirche-bremen.de: Sonnabend, 1. Juni, um 20 Uhr in der Kulturkirche St.-Stephani, Stephanikirchhof 8.