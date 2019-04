Hinter Werder Bremen liegen ein paar besonders erfolgreiche Tage und Wochen. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Bundeskongress der Julis

Die Jungen Liberalen setzen ihren Bundeskongress fort. Die Delegierten wollen über den Leitantrag „Wir sind deine Dorfkindlobby – Chancen für den ländlichen Raum“ beraten.

Werder gegen Freiburg

Das Pokallos Bayern München, die neuen Verträge mit den Eggestein-Brüdern, die Erfolgsserie in der Fußball-Bundesliga: Hinter Werder Bremen liegen ein paar besonders erfolgreiche Tage und Wochen. Das soll auch an diesem Sonnabend um 15.30 Uhr so weitergehen, wenn der SC Freiburg ins Weserstadion kommt.

Jazzahead startet

Einmal im Jahr wird Bremen mit der Jazzahead zum Mekka der internationalen Jazzszene. Zur Eröffnung sind im Theater am Goetheplatz Musiker zu erleben, die auf ihre Art für die musikalische Innovationskraft Norwegens stehen, das Partnerland ist.

Kopf des Tages

Sie ist Jahrgang 2000. Und in diesem Jahrgang ist sie eine der Besten. Sagt ihr Trainer. Im Tor des Hockey-Bundesligisten Bremer HC sorgt Mali Wichmann regelmäßig dafür, dass sich die Niederlagen des Aufsteigers Bremer HC in Grenzen halten. Rein rechnerisch ist der BHC noch nicht abgestiegen, gefühlt schon, bei sieben Punkten Rückstand. Das Talent Mali Wichmann wird den Club womöglich verlassen. An diesem Sonnabend folgt auf der heimischen Anlage am Heinrich-Baden-Weg der nächste Versuch, den ersten Saisonsieg zu erzielen. Spielbeginn: 14 Uhr.

Tipp des Tages

Mit Bars & Melody sind zwei aufstrebende Stars der britischen Pop- und Rap-Szene zu Gast im Kito. Leondre Devries (17) und Charlie Lenehan (19) singen und moderieren sich seit 2014 durch verschiedene TV- und Social-Media-Kanäle. Sie haben seit ihrem Auftritt bei „Britain’s Got Talent“ bereits diverse Top-Platzierungen in den Charts von England bis Japan erreicht. Die Jungs bieten eine Mischung aus cooler Performance, sanftem Pop und Rap. Als Unterstützung spielt Daniele Negroni. Der Eintritt kostet 34 Euro: Sonnabend, 13. April, 19.30 Uhr, Kito, Kuba-Saal, Alte Hafenstraße 30