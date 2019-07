Zu einem besonderen Showspringen namens X-Diving kommt es ab 13 Uhr im Stadionbad. (Frank Thomas Koch)

Testspiel in Österreich

Werder Bremen tritt bei einem Testspiel in Zell am Ziller in Österreich gegen den SV Darmstadt 98 an.

Jazz am Domshof

Die Veranstaltungsreihe „Open Space Domshof“ geht in die nächste Runde: An diesem Sonnabend spielt das Martin-Classen-Quartett Jazz auf der Bühne

X-Diving im Stadionbad

Zu einem besonderen Showspringen namens X-Diving kommt es ab 13 Uhr im Stadionbad.

Kopf des Tages

Egal, wer das Jubiläumsturnier dieses Wochenendes gewinnen wird, eins ist sicher: Der erste Vorsitzende des Miniatur-Golf Vereins Bremen, Marcus Leuthäußer, wird jubeln können, denn sein Verein feiert den 25. Geburtstag. Der Vorsitzende treibt den Verein nicht nur seit dreieinhalb Jahren als Vorstandsmitglied an, sondern ist als Turnierleiter mittendrin im Geschehen. Und er spielt selbst seit 24 Jahren Miniaturgolf – auch an diesem Sonnabend ab 11 Uhr auf der Anlage am Hastedter Osterdeich.

Tipp des Tages

In der Konzertreihe „Sommer-Bühne“ spielt das Bremer Pop-und-Rock-Trio Aron L Flow Band auf der Open-Air-Bühne des Bistros Überblick im Bürgerhaus Weserterrassen. Songs mit Geschichte und Gefühl sind angesagt. Aron L Flow singt vom Leben, der Liebe, Wut, Kaugummi und Gartenarbeit. Bei Frontmann und Gitarrist Aron L Flow schimmern Einflüsse aus Punk, Metal, Jazz und Klassik durch.

Im Laufe der Jahre legte Aron L Flow den artistischen Ehrgeiz auf der Gitarre ab und fokussierte sich aufs Songwriting mit Gitarrenkniff. Erik Remme spielt den Bass und Mick Jackson Schlagzeug und Percussion. Der Eintritt ist frei. Bei schlechtem Wetter fällt das Open-Air-Konzert aus: Sonnabend, 13. Juli, 19 Uhr, Bürgerhaus Weserterrassen, Osterdeich 70 b.