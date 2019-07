Oliver Petszokat, besser bekannt als Oli P., ist am 20. Juli 2019 bei Bremen Olé. (Oliver Berg/dpa)

Testspiele

In Lohne bestreitet Werder Bremen ein Testspiel. Ebenfalls mit von der Partie sind der VfL Osnabrück und der 1. FC Köln.

Musik aus den Neunzigern

In der Lila Eule heißt es „Bad Touch“. Gespielt werden Rock, Pop, Grunge und Crossover aus den Neunzigern. DJ Norman legt auf.

Tropische Schmetterlinge

Atlasspinner, Himmelsfalter und 60 weitere Schmetterlingsarten gibt es derzeit in der Botanika zu sehen.

Kopf des Tages

Am Sonnabend gehört die Bürgerweide Schlagerfans. Rund 15 000 Zuschauer werden bei Bremen Olé erwartet. Einer der Stars der Veranstaltung ist Oliver Petszokat, besser bekannt unter dem Künstlernamen Oli P.. Musikalisch startete der 40-Jährige 1998 mit dem Grönemeyer-Cover „Flugzeuge im Bauch“ durch.

Tipp des Tages

Die AG Weser steht am Sonnabend im Mittelpunkt der aktuellen Golden-City-Lankenau-Show. Die beiden Entertainer Ramona und Ramon Rammé sind in den vergangenen Wochen tief in die Geschichte der Bremer Großwerft eingetaucht, haben Fotokisten durchstöbert und mit Zeitzeugen vom Use-Akschen-Verein gesprochen, darunter Schweißer, Gerüstbauer und Takler. Nun werden die Ergebnisse der Recherchen in Ton-Bild-Collagen, Live-Interviews und mit Musik präsentiert; auch ein Modell-Stapellauf ist angekündigt. Als Gast wird der ehemalige Forscher für Arbeit an und auf Schiffen, Heiner Heseler, erwartet. Der Eintritt kostet zehn Euro, ermäßigt acht Euro: Sonnabend, 20. Juli, 19 Uhr, Golden City, Zum Lankenauer Höft 8.