Den Weihnachtszirkus ihre Podcasts "Fest und Flauschig" werden Jan Böhmermann und Olli Schulz im Vegesacker Gustav-Heinemann-Bürgerhaus moderieren. (ZDF/Philippe Fromage/dpa)

Weihnachtszirkus in Vegesack

ZDF-Moderator Jan Böhmermann kehrt in seine Vegesacker Heimat zurück. Zusammen mit Olli Schulz moderiert er im Gustav-Heinemann-Bürgerhaus den Weihnachtszirkus der Sendung „Fest und flauschig“.

Der Ball rollt

Insgesamt acht Teams nehmen an diesem Sonnabend an den Hallen-Masters in der ÖVB-Arena teil. Einlass ist ab 11 Uhr, Anpfiff um 13 Uhr.

Abstiegskampf in Köln

Die Bundesliga-Fußballer des SV Werder Bremen müssen an diesem Sonnabend beim 1. FC Köln antreten. Ab 15.30 Uhr bedeutet das Abstiegskampf für beide Teams.