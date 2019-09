Das gesunkene Museumsschiff "Seute Deern" soll in Bremerhaven gehoben werden. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Werder gegen Leipzig

Werder Bremen empfängt in der Fußball-Bundesliga Tabellenführer RB Leipzig. Trotz zahlreicher Verletzter wollen die Bremer den favorisierten Gästen ab 18.30 Uhr die erste Niederlage der laufenden Saison beibringen.

„Seute Deern“ wird gehoben

Das gesunkene Museumsschiff „Seute Deern“ soll in Bremerhaven gehoben werden. Das 100 Jahre alte Segelschiff ist nach einem Wassereinbruch Ende August abgesackt und liegt mit Schlagseite in einem Hafenbecken.

Parteitag des SPD-Unterbezirks

Der SPD-Unterbezirk Bremen-Stadt hält im Bürgerhaus Obervieland seinen Parteitag ab. Auf der Tagesordnung stehen die Zukunftsfähigkeit der Partei und die Themen Mobilität für alle sowie die Bekämpfung des Klimawandels.

Kopf des Tages

Für Werder Bremen hatte Christian Brand einst 59 Profi-Einsätze, aber auch nach der Karriere blieb der 47-Jährige dem Fußball verbunden. Über Luzern, Regenburg und Rostock landete er 2018 wieder an der Weser und trainiert in der U 17 hoffnungsvolle Werder-Talente. Das klappt in der Bundesliga gut, Werder ist derzeit Dritter und empfängt an diesem Sonnabend um 11 Uhr den Chemnitzer FC.

Tipp des Tages

Internationale Solisten, das „Musica viva“-Orchester, der „Musica viva“-Chor und der „Coro di solisti“ eröffnen in der Glocke die neue Saison. Der Vorhang hebt sich für Arien, Duette und Chöre aus italienischen, deutschen und französischen Opern. Mit dabei sind die Sopranistin und Bremer Belcanto-Preisträgerin Ekaterina Kudryavtseva, der Bariton Armin Kolarczyk, der bei den Bayreuther Festspielen hervorragende Kritiken erhielt, und HyoJong Kim, Tenor am Bremer Theater mit vielen Gastverpflichtungen an europäischen Bühnen: Sonnabend, 21. September, 19.30 Uhr, Konzerthaus Glocke, Domsheide 4.