Übergabe der „Bremen 15“

Bremens Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) übergibt das ehemalige Polizeiboot „Bremen 15“ an die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG). Wegen der Neuausrichtung der Wasserschutzpolizei wurde das 200 PS starke Motorboot ausgesondert. Die DLRG kann das Boot zur Wasserrettung nutzen.

Tag der Bahnhofsmission

Bundesweit und natürlich auch in Bremen begehen die Bahnhofsmissionen den „Tag der Bahnhofsmission“ und laden dazu ein, Räumlichkeiten und Arbeit der Einrichtungen kennenzulernen.

Gegen Tierleid

Der Bremer Tierschutzverein veranstaltet von 11 bis 16 Uhr einen großen Aktionstag gegen Tierleid auf dem Marktplatz.

Kopf des Tages

Es hätte besser laufen können für die Baseballer der Bremen Dockers und ihren Trainer Alberto Orti Roig. Acht Spiele haben sie bislang in der Bundesliga bestritten, alle acht Spiele gingen verloren. Roig ist seit vier Jahren der Trainer, führte die Dockers in die Bundesliga und ist außerhalb des Platzes Spanisch-Lehrer an zwei Bremer Schulen. An diesem Sonnabend soll gegen die Dohren Wild Farmers die Wende her. Weil es ein Doppelspieltag ist, sind gleich zwei Spiele angesetzt für 12 und 15.30 Uhr im Fritz-Schütt-Stadion im Richard-Jürgens-Weg am Osterdeich.

Tipp des Tages

„Kunst Unlimited! Ein Tag für alle“ lautet das Motto in der Kunsthalle. Anlässlich der Ausstellung „Tierischer Aufstand. 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch und Gesellschaft“ bietet das Haus an diesem Sonnabend freien Eintritt und ein abwechslungsreiches Programm für alle Generationen. Es locken Musik-Workshops mit den Bremer Philharmonikern, Kreativaktionen, Kunstgespräche, Blindzeichnungen, die Herstellung von Buttons, ein offenes Atelier und weitere Formen der Auseinandersetzung mit der Ausstellung.

Es werden eine Familienführung durch die Sammlung und eine Kuratorinnenführung durch den „Tierischen Aufstand“ angeboten. Das Bremer Ukulelenorchester spielt: Sonnabend, 27. April, 12 bis 17 Uhr, Kunsthalle Bremen, Am Wall 207.