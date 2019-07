Die Teams der internationalen deutschen Meisterschaft der Formel 4, die Nachwuchsfahrer der Klasse Formel 5 und die Teams der sogenannten Thundercats nehmen ab 10 Uhr am zweiten Weser-Ems-Motorbootrennen an der Waterfront teil. (Christina Kuhaupt)

Wasserspaß

Die Teams der internationalen deutschen Meisterschaft der Formel 4, die Nachwuchsfahrer der Klasse Formel 5 und die Teams der sogenannten Thundercats nehmen ab 10 Uhr am zweiten Weser-Ems-Motorbootrennen an der Waterfront teil.

Bergfest am Werdersee

Der Kreissportbund Bremen-Stadt veranstaltet sein 29. Bergfest am Werdersee. Los geht es um 15 Uhr auf der Spielwiese am Werdersee, auf der Höhe der DLRG-Station.

Alles rund um Mode

Mode ist mehr als nur Bekleidung. Durch Mode drücken wir uns aus und zeigen, wer wir sind. Doch wie entsteht eigentlich Mode? Das zeigt das Hafenmuseum Speicher XI ab 11 Uhr.

Kopf des Tages

Werder Bremen ohne Mirko Votava? Eigentlich undenkbar, denn der 63-Jährige ist seit 1985 ganz fest mit seinem Herzensklub verbunden. Er wurde Meister, Pokalsieger, Europacupsieger, bevor er Bremen kurzzeitig verließ, um im Trainer-Job Erfahrungen in Oldenburg, Meppen und Berlin zu sammeln. Von 2004 bis 2017 war Votava Cheftrainer der wichtigsten Nachwuchsmannschaft bei Werder, der U 19. Dort entscheiden sich viele Profi-Karrieren. Seit zwei Jahren mischt er bei der U 23 als Co-Trainer mit. Und freut sich wieder auf eine neue Saison in der Regionalliga, die an diesem Sonnabend mit einem Heimspiel gegen den Lüneburger SK beginnt (14 Uhr, Platz 11).

Tipp des Tages

Der ehemalige Rettungskreuzer „Paul Denker“ (Foto) ist fester Bestandteil der Ausstellung im Focke-Museum. Nun erhält das Bremer Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte ein weiteres Ausstellungsstück der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS): ein originalgetreues 1:250-Modell des DGzRS-Betriebsgeländes. Die Seenotretter überreichen die Dauerleihgabe anlässlich ihres Aktionstages im Museum.

Die Besucher können an dem Tag Wissenswertes über die Arbeit der Seenotretter auf Nord- und Ostsee erfahren. Auch der Schiffs-Modell-Club Bremen beteiligt sich am Programm – und lässt seine Boote zu Wasser. Der Eintritt in die Dauerausstellung ist frei: Sonnabend, 27. Juli, 10 bis 17 Uhr im Focke-Museum, Schwachhauser Heerstraße 240.