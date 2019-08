Werder Bremen muss im Weserstadion gegen Augsburg ran. (Christian Walter)

Heimspiel für Werder

In der Fußball-Bundesliga empfängt der SV Werder Bremen an diesem Sonntag den FC Augsburg. Für das bislang punktlose Team von Trainer Florian Kohfeldt soll im Weserstadion der erste Sieg her. Neuzugang Michael Lang könnte sein Debüt für die Bremer feiern. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

Theater öffnet Türen

Der Tag der offenen Tür bei der ­Bremer Shakespeare Company ­startet an diesem Sonntag um 15 Uhr mit einer Aufführung. Ab 16 Uhr sind alle Interessierten zu einer Rundumschau im Theater am Leibnizplatz in der Neustadt eingeladen.

Denkmal gegen Krieg

Am Lidice-Haus wird an diesem Sonntag (10.30 Uhr) ein Denkmal gegen den Krieg der IG Metall Jugend eingeweiht.

Kopf des Tages: Christoph Acktun

Als Spieler begeistert sich Christoph Acktun seit 2013 für Discgolf, als Turnierdirektor feiert der 36-Jährige an diesem Sonntag Premiere. Auf den 18 Bahnen im Weseruferpark am Rablinghauser Deich kommen ab 10 Uhr 72 Akteure aus Deutschland, Dänemark und Japan zusammen, um den Sieger zu ermitteln. So wie Golfer mit möglichst wenigen Schlägen einlochen wollen, wollen Discgolfer Frisbeescheiben mit wenigen Würfen in Körben versenken.

Tipp des Tages: Umsonst, draußen und Beatles-lastig

Der Verein Mittelpunkt Huchting veranstaltet einmal im Jahr im Park am Sodenmattsee ein kostenloses Konzert. Dieses Mal stehen ReCartney auf der Bühne. Die Band hat eine Mission: die Hege und Pflege des musikalischen Werks eines der, wie immer man sonst über ihn denken mag, größten Popmusiker der vergangenen 50 Jahre. Im Vordergrund stehen dabei neben einigen Solostücken des britischen Songwriters, Adligen und Vegetariers Paul McCartney die Musik aus der Zeit der Beatles, zu der man nun wirklich kein weiteres Wort verlieren muss.

Park am Sodenmattsee, Delfterstraße, Bremen, 15 Uhr