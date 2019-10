Das Finale der German Open im Tischtennis finden Sonntag in der ÖVB-Arena statt. (Carmen Jaspersen /dpa)

Finale im Tischtennis

Es geht um Weltranglistenpunkte, um die Ehre – und es geht auch um viel Geld. In der ÖVB-Arena auf der Bremer Bürgerweide werden an diesem Sonntag die Endspiele der hoch dotierten German Open im Tischtennis ausgetragen.

Tag der Restaurierung

Am zweiten europaweiten Tag der Restaurierung wollen auch in Bremen Fachleute zeigen, wie vielfältig ihr Beruf ist und wie breit aufgestellt Restauratoren sein müssen, um die Anforderungen an ihr Metier zu erfüllen. In Bremen beteiligen sich Restaurator Roger Kossann und Kollegen sowie das Übersee-Museum.

Publikumstag für Papageienfans

Das Papageienschutz-Centrum in Bremen-Findorff öffnet das letzte Mal in diesem Jahr das Fluggehege. Interessierte können in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf einer Fläche von rund 530 Quadratmetern Papageien beobachten.