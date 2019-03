Martin Harnik (links) freut sich mit Max Kruse, Davy Klaassen und Kevin Möhwald über sein Tor zum 4:2 beim Spiel gegen Schalke am 8. März. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Demo gegen Uploadfilter

Die Demonstration „Rette Dein Internet“ gegen Upload-Filter anlässlich der geplanten EU-Urheberrechtsreform findet ab 13.30 Uhr am Hauptbahnhof statt.

Werderfrauen gegen Hoffenheim

Für die Bremerinnen geht es um viel. Sie sind derzeit Tabellenvorletzte und kämpfen gegen den Abstieg aus der Frauen-Bundesliga.

Formationsturnier

Der Grün-Gold-Club Bremen richtet das Turnier der ersten Bundesliga Formationen Latein in Kombination mit der Deutschen Meisterschaft S-Latein in der ÖVB-Arena aus.

Kopf des Tages

Die niederländische Violinistin Liza Ferschtman ist bei Geigenfans beliebt für ihr leidenschaftliches Spiel. Und für klug zusammengestellte Programme – in Delft ist sie seit 2007 künstlerische Leiterin des Kammermusikfestivals. Auch am Sonntagmorgen können sich ihre Zuhörer in der Glocke auf ein Schmankerl einstellen. Die 40-Jährige ist zu Gast bei den Bremer Philharmonikern und spielt das Violinkonzert d-Moll von Jean Sibelius.

Tipp des Tages

Eine Stimme wie Schokolade. Musikalische Diversität. Sonnenschein. Liebe und Lebensfreude. All das vereint Entertainer-Frohnatur und Hit-Singer-Songwriterin Melanie Dekker aus dem kanadischen Vancouver in ihren populären Akustikkonzerten. Das Repertoire der Kanadierin mit der unverwechselbaren Stimme und dem perkussivem Gitarrenstil reicht von der Folkpop-Ballade bis zu rockigen Popsongs. Dekker trat im Sommer 2017 als Support-Act für Bryan Adams in Ulm auf: Gewoelbe Vegesack, Sagerstr. 36, 19 Uhr