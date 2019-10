Was an diesem Sonntag, 20. Oktober 2019, in Bremen wichtig wird

Der Freimarkt ist in vollem Gange. In den Festzelten wird ab 11 Uhr zu Frühschoppen geladen. (CARMEN JASPERSEN/dpa)

Frühschoppen

Passend zur bayerischen Atmosphäre auf dem Freimarkt laden das Bayernzelt, das Hansezelt und die Königsalm ab 11 Uhr zu einem Frühschoppen ein. Das Brauhaus ruft ab 13 Uhr zum Country- und Western-Frühschoppen.

Premiere am Theater

Das Drama „Don Giovanni“ von Wolfgang Amadeus Mozart feiert im Theater am Goetheplatz um 18 Uhr seine Premiere.

Abschlusslauf

Der Startschuss zum Abschlusslauf der Aktion „Bremen läuft 10“ fällt um 10 Uhr am Marcusbrunnen im Bürgerpark.

Tipp des Tages

Zur neunten Ausgabe des Kunsthandwerkermarktes „Tausendschön“ an diesem Sonntag werden wieder mehrere tausend Besucher erwartet. Denn mehr als 150 Aussteller aus den unterschiedlichsten kunsthandwerk­lichen Gewerken präsentieren sich und ihre Kuriositäten in zwei Hallen. Gezeigt werden Arbeiten und Artikel aus den Bereichen Keramik, Wohn- und Gartenaccessoires, Filzarbeiten, Steingusserzeugnisse, Metall- und Glaskunst, Mode, Taschen, Baby- und Kinderbekleidung, Schmuck aus Silber, Gold, Kautschuk, Seeglas, Leder und Perlen, Papeteriewaren, Kartenkunst, Betonkunst, Fotoart, Kuscheltiere, Textildesign, Seifen, Kosmetik, Fruchtaufstriche, Pralinen und Öle. Der Eintritt für alle Neugierigen ist frei: Großmarkt Bremen, Am Waller Freihafen 1, 11 bis 17 Uhr.