Die Blocklanddeponie aus der Vogelperspektive, aufgenommen von einer Drohne. (Steffen von Deetzen)

Deponie öffnet Türen

Auf der Blocklanddeponie gibt es an diesem Sonntag einen Tag der offenen Tür anlässlich des 50. Geburtstages. Besucher können dabei auf den höchsten Berg Bremens steigen.

Kaufen und verkaufen

Bei der Woman kaufen und verkaufen an diesem Sonntag Frauen in der Messe Halle 5 an der Bürgerweide Kleider, Hosen, Schuhe und Accessoires.

Der Ball rollt

Werder Bremens U23-Team muss an diesem Sonntag in der Fußball-Regionalliga Nord beim HSC Hannover antreten. In der Bremen-Liga muss der BSC Hastedt gegen den SV Hemelingen ran.

Kopf des Tages: Thomas Popiesch

Das Warten hat ein Ende: An diesem Sonntag kommen die Anhänger der Fischtown Pinguins endlich wieder an ihre Lieblinge heran. Trainer Thomas Popiesch und seine Mannschaft präsentieren sich nach ihrer Rückkehr von den Vorbereitungsspielen in Norwegen beim traditionellen Tag der Fans ab 11 Uhr im Bremerhavener Mediterraneo. Am 13. September dann startet die Eishockey-Bundesliga (DEL) in die neue Saison.

Tipp des Tages: Blues und Gartenkultur

Im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals, das jedes Jahr im August stattfindet, treten zwei Urgesteine des Blues‘ open air auf: Abi Wallenstein & Steve Baker. Was die Faszination der Beiden ausmacht, ist diese magische, ungekünstelte Authentizität, die das Duo mit seiner Musik entfacht. Statt steriler Perfektion setzt es auf pure, vertonte Emotion, verbunden mit einer auf gegenseitigem Verständnis basierenden musikalischen Interaktion. Wassermühle Sudweyhe, Im Mühlengrunde 15, 15 Uhr